24/10/2025 09:38

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶34點子，報7.1255

《經濟通通訊社24日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.0928，較上個交易日跌10點子，暫時脫離逾一年高點，較市場預測偏離約260點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開34點子，報7.1255，上個交易日即期匯率收盤報7.1221。



上日日圓繼續承壓並下探七個月低點，美元指數衝高後回吐漲幅，99關口得而復失，目前市場焦點轉向美國將要公布的通脹數據，以及隨後的中美貿易談判。



市場人士指出，中美貿易談判大概會取得一定共識，這有利於推升市場風險偏好。另外四季度結匯需求也有利於人民幣反彈，在美聯儲降息周期下中美負利差收窄會進一步推升市場的結匯意願，當然即期的波幅仍偏小。(jq)