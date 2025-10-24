直播中 : 開市Good Morning - 油價仲有上升空間嗎？阿里夸克AI眼鏡將開啟預售！泡泡瑪特明年增速或放緩？
26,155.57
+187.59
(+0.72%)
26,167
+210
(+0.81%)
高水11
9,358.88
+58.14
(+0.63%)
6,047.50
+96.05
(+1.61%)
709.08億
3,938.15
+15.74
(+0.401%)
4,640.11
+33.77
(+0.733%)
13,186.68
+161.23
(+1.238%)
2,654.86
+24.84
(+0.94%)
110,406.0600
+327.8700
(0.298%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0934
澳元最佳客戶買入價
5.0710
歐元最佳客戶買入價
9.0440
英鎊最佳客戶買入價
10.3732
日圓最佳客戶買入價
5.1000
恒生指數
26,155.57
+187.59
(+0.72%)
期指
高水11
26,167
+210
(+0.81%)
國企指數
9,358.88
+58.14
(+0.63%)
科技指數
6,047.50
+96.05
(+1.61%)
大市成交
709.08億
股票
600.26億
(84.652%)
窩輪
38.28億
(5.399%)
牛熊證
70.54億
(9.949%)
即時更新：24/10/2025 10:13
可賣空股票總成交
2,077.62億
主板賣空
381.12億
(18.344%)
更新：23/10/2025 16:59
上証指數
成交：3,393.94億
3,938.15
+15.74
(+0.401%)
滬深300
4,640.11
+33.77
(+0.733%)
深証成指
13,186.68
+161.23
(+1.238%)
MSCI中國A50
2,654.86
+24.84
(+0.94%)
比特幣
資料由Binance提供
110,406.0600
+327.8700
(0.298%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0934
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0710
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0440
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3732
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1000
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
