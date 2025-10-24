26,160.15
+192.17
(+0.74%)
26,188
+27
(+0.10%)
高水28
9,363.94
+63.20
(+0.68%)
6,059.89
+108.44
(+1.82%)
2,266.14億
3,950.31
+27.90
(+0.711%)
4,660.68
+54.34
(+1.180%)
13,289.18
+263.73
(+2.025%)
2,675.57
+45.55
(+1.73%)
111,482.9800
+1,404.7900
(1.276%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0934
澳元最佳客戶買入價
5.0570
歐元最佳客戶買入價
9.0397
英鎊最佳客戶買入價
10.3684
日圓最佳客戶買入價
5.0928
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,160.15
+192.17
(+0.74%)
期指(夜)
高水28
26,188
+27
(+0.10%)
國企指數
9,363.94
+63.20
(+0.68%)
科技指數
6,059.89
+108.44
(+1.82%)
大市成交
2,266.14億
股票
2,053.51億
(90.617%)
窩輪
98.81億
(4.360%)
牛熊證
113.82億
(5.023%)
即時更新：24/10/2025 17:54
可賣空股票總成交
1,968.65億
主板賣空
315.73億
(16.038%)
更新：24/10/2025 16:59
上証指數
成交：8,584.91億
3,950.31
+27.90
(+0.711%)
滬深300
4,660.68
+54.34
(+1.180%)
深証成指
13,289.18
+263.73
(+2.025%)
MSCI中國A50
2,675.57
+45.55
(+1.73%)
比特幣
資料由Binance提供
111,482.9800
+1,404.7900
(1.276%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0934
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0570
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0397
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3684
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0928
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

26
十月
香港兆基創意書院｜AKB48 20th 周年管樂選奏音樂會 香港兆基創意書院｜AKB48 20th 周年管樂選奏音樂會
商場活動 文化藝術
香港兆基創意書院｜AKB48 20th 周年管樂選奏音樂會
推介度：
26/10/2025
23
十二月
紅磡香港體育館｜保誠保險呈獻張學友60+巡迴演唱會香港終章 紅磡香港體育館｜保誠保險呈獻張學友60+巡迴演唱會香港終章
大型盛事 文化藝術
紅磡香港體育館｜保誠保險呈獻張學友60+巡迴演唱會香港終章
推介度：
23/12/2025 - 03/01/2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00981 中芯國際09988 阿里巴巴－Ｗ01024 快手－Ｗ09992 泡泡瑪特01810 小米集團－Ｗ00388 香港交易所
股票
ETF
Highlight:
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
評論
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處