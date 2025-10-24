24/10/2025 16:39

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌9點子，報7.1230

《經濟通通訊社24日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1230，較上個交易日4時30分收盤價跌9點子，全日在7.1213至7.1260之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌8點子，報7.1255。



今日人民幣兌一美元中間價今報7.0928，較上個交易日跌10點子，暫時脫離逾一年高點，較市場預測偏離約260點。



市場人士指出，中美貿易談判大概會取得一定共識，這有利於推升市場風險偏好；另外四季度結匯需求也有利於人民幣反彈。晚間美國通脹數據不大會影響美聯儲的降息節奏，中美負利差收窄會進一步推升市場的結匯意願，但預計即期匯率的波幅仍相對較小。



中國外交部宣布，國家主席習近平將於10月30日至11月1日(下周四至六)赴韓國慶州出席APEC峰會並進行國事訪問；美國白宮則確認，總統特朗普將於下周四（30日）在APEC峰會場邊與習近平會晤。(jq)

