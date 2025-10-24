24/10/2025 18:03
《神州金融》人行：三季末房地產貸款餘額同比降0.1%，降幅較去年末收窄
解讀
免責聲明
本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
核心摘要：
中國人民銀行2025年三季末數據顯示，人民幣房地產貸款餘額52.83萬億元，同比下降0.1%，降幅較2024年末收窄0.1個百分點；科技型中小企業貸款餘額同比增22.3%至3.56萬億元。
事實要點：
▷ 人民幣房地產貸款餘額52.83萬億元（同比降0.1%，前三季減840億）
▷ 科技型中小企業貸款餘額3.56萬億元（同比增22.3%，增速高整體15.8%）
▷ 個人住房貸款餘額37.44萬億元（前三季減少2411億，同比降0.3%）
▷ 不含住房貸款的消費性貸款餘額21.29萬億元（同比增4.2%，前三季增3062億）
▷ 27.54萬家科技型中小企業獲貸（獲貸率50.3%，年增2.8%）
其中，房地產貸款增速基本平穩。2025年三季度末，人民幣房地產貸款餘額52.83萬億元，同比下降0.1%，增速比上年末高0.1個百分點，前三季度減少840億元。三季度末，房地產開發貸款餘額13.61萬億元，同比下降1.3%，前三季度增加925億元。個人住房貸款余額37.44萬億元，同比下降0.3%，增速比上年末高1個百分點，前三季度減少2411億元。
*三季末消費貸款餘額增4.2%*
2025年三季度末，本外幣住戶貸款餘額83.94萬億元，同比增長2.3%，前三季度增加1.1萬億元。其中，經營性貸款餘額25.21萬億元，同比增長4.8%，前三季度增加1.04萬億元。不含個人住房貸款的消費性貸款餘額21.29萬億元，同比增長4.2%，前三季度增加3062億元。
*貸款支持科創企業力度加大*
2025年三季度末，獲得貸款支持的科技型中小企業27.54萬家，獲貸率為50.3%，比去年同期高2.8個百分點。本外幣科技型中小企業貸款餘額3.56萬億元，同比增長22.3%，增速比各項貸款高15.8個百分點。獲得貸款支持的高新技術企業26.66萬家，獲貸率為57.6%，比去年同期高0.8個百分點。本外幣高新技術企業貸款餘額18.84萬億元，同比增長6.9%，增速比各項貸款高0.4個百分點。(sl)