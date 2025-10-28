24/10/2025 16:33

【ＡＩ】智元推出全球首個0代碼、0門檻機器人內容創作平台「靈創」

《經濟通通訊社24日專訊》智元機器人今日正式推出全球首個0代碼、0門檻的機器人內容創作平台「靈創」。該平台首次將AI動作捕捉、雲端模仿學習與多模態編排能力深度融合，面向普通用戶開放人形機器人內容創作。



據介紹，毋須專業基礎和設備，只需上傳一段人類動作視頻，用戶即可通過「靈創」平台讓機器人精準復刻。每個人都能成為機器人的「導演」和「編舞師」，打造屬於自己的機器人表演作品。



目前，「靈創」平台已適配智元靈犀X2機器人，該機型已量產交付並應用於文娛商演、科研教育等場景；未來將擴展支持遠征A2等更多產品。



智元同時透露，下月將上線機器人個性化性格定義平台「靈心」，進一步完善智能體「人格化」布局。(sl)