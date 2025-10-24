24/10/2025 09:43

【外圍經濟】金沙集團第三季盈利增逾五成，新加坡和澳門業務強勁

《經濟通通訊社24日專訊》金沙集團公布第三季業績，新加坡和澳門業務的強勁推動下，集團季度收入與盈利能力均錄得顯著增長。​



期內淨收益達33.3億美元，較去年同期增長約24%。歸屬於母公司的淨利潤為4.19億美元，按年大幅增長52.4%。經調整後每股盈利為0.78美元，遠超分析師預期的0.60至0.62美元。​



新加坡濱海灣金沙的調整後物業EBITDA高達7.43億美元。其收入飆升56%，至14.4億美元。​澳門業務的總收益按年增長7.6%，至19.1億美元。旗下金沙中國的調整後物業EBITDA為6.01億美元，淨收入為2.72億美元。​



為回饋股東，金沙集團宣布將股份回購授權額度增至20億美元，並計劃將2026年度的股息上調20%，至每股1.2美元。(rc)