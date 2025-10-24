直播中 : 開市Good Morning - 油價仲有上升空間嗎？阿里夸克AI眼鏡將開啟預售！泡泡瑪特明年增速或放緩？
26,147.58
+179.60
(+0.69%)
26,166
+209
(+0.81%)
高水18
9,356.11
+55.37
(+0.60%)
6,043.83
+92.38
(+1.55%)
714.18億
3,935.65
+13.24
(+0.338%)
4,636.19
+29.85
(+0.648%)
13,185.00
+159.55
(+1.225%)
2,655.98
+25.96
(+0.99%)
110,406.0600
+327.8700
(0.298%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0934
澳元最佳客戶買入價
5.0710
歐元最佳客戶買入價
9.0440
英鎊最佳客戶買入價
10.3732
日圓最佳客戶買入價
5.1000
恒生指數
26,147.58
+179.60
(+0.69%)
期指
高水18
26,166
+209
(+0.81%)
國企指數
9,356.11
+55.37
(+0.60%)
科技指數
6,043.83
+92.38
(+1.55%)
大市成交
714.18億
股票
605.36億
(84.762%)
窩輪
38.28億
(5.360%)
牛熊證
70.54億
(9.878%)
即時更新：24/10/2025 10:14
可賣空股票總成交
2,077.62億
主板賣空
381.12億
(18.344%)
更新：23/10/2025 16:59
上証指數
成交：3,419.71億
3,935.65
+13.24
(+0.338%)
滬深300
4,636.19
+29.85
(+0.648%)
深証成指
13,185.00
+159.55
(+1.225%)
MSCI中國A50
2,655.98
+25.96
(+0.99%)
比特幣
資料由Binance提供
110,406.0600
+327.8700
(0.298%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0934
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0710
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0440
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3732
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1000
