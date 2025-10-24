24/10/2025 09:38

【外圍經濟】美制裁俄油企業震動市場，油價單日飆升逾5%

《經濟通通訊社24日專訊》受美國對俄羅斯兩大主要石油公司實施新一輪制裁，以及美國原油庫存意外下降的雙重利好因素提振，國際油價顯著抽升，創下近兩周以來最高水平。市場對全球原油供應可能收緊的憂慮再度升溫。



紐約期油價格一度飆升超過5.5%，高見每桶61.78美元，為10月10日以來最高。升幅約5.5%，報每桶61.44美元。倫敦布蘭特期油價格同樣急漲，升幅約5.3%，報每桶65.96美元。



油價急升的主要催化劑為地緣政治局勢。美國財政部宣布，對俄羅斯最大的兩家石油企業，俄羅斯石油公司和盧克石油公司實施制裁。



與此同時，歐盟成員國亦達成共識，實施第19輪對俄制裁，其中包括禁止進口俄羅斯液化天然氣，並可能將俄羅斯原油的價格上限進一步下調。美歐聯手制裁，加劇全球原油供應鏈重組的預期，為油價提供強勁支持。(rc)