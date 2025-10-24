24/10/2025 09:39

【特朗普新政】傳美國政府斥資入股，扶助量子計算企業

《經濟通通訊社24日專訊》據華爾街日報引述知情人士消息，特朗普政府正與多家量子計算公司進行談判，計劃透過提供聯邦資金以換取股權。



報道指出，IonQ、Rigetti Computing及D-Wave Quantum等量子計算領域的企業，正在商討讓美國商務部成為公司股東，作為獲取專項科技資金協議的一部分。據悉，每家公司可能獲得的最低融資金額為1000萬美元。



多間被點名的公司股價周四（23日）顯著攀升。IonQ股價收市上升7.07%，Rigetti Computing收市升9.8%，D-Wave Quantum收市升13.81%。(rc)