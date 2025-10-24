24/10/2025 09:40

【特朗普新政】特朗普特赦幣安創辦人趙長鵬，指拜登政府過度執法

《經濟通通訊社24日專訊》美國白宮周四（23日）宣布，總統特朗普已正式赦免加密貨幣交易所幣安創辦人趙長鵬。



白宮聲明指，此舉旨在糾正前任拜登政府對加密貨幣行業的過度執法。特朗普對媒體表示，趙長鵬遭到了拜登政府的迫害，並補充稱自己從未見過趙長鵬。白宮發言人萊維特則表示，白宮律師對每一次赦免「都進行了非常徹底的審查」。



*趙長鵬：助美國成加密幣之都*



趙長鵬當日在X網站發文，表示：「衷心感謝今日的赦免，感謝特朗普總統維護美國對公平、創新與正義的承諾。我們將全力以赴，助力美國成為加密貨幣之都。」



趙長鵬於2023年11月承認違反美國《銀行保密法》，未能有效實施反洗黑錢監管措施。為此，幣安與美國司法部達成歷史性的和解協議，同意支付高達43億美元的罰款。



趙長鵬本人除辭去行政總裁職務外，亦被處以5000萬美元罰款及四個月監禁，並於2024年9月刑滿獲釋。根據認罪協議，他被禁止在幣安擔任任何職務。​(rc)