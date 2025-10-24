直播中 : 開市Good Morning - 油價仲有上升空間嗎？阿里夸克AI眼鏡將開啟預售！泡泡瑪特明年增速或放緩？
直播中 : 開市Good Morning - 油價仲有上升空間嗎？阿里夸克AI眼鏡將開啟預售！泡泡瑪特明年增速或放緩？
26,148.22
+180.24
(+0.69%)
26,166
+209
(+0.81%)
高水18
9,356.65
+55.91
(+0.60%)
6,043.30
+91.85
(+1.54%)
716.12億
3,935.73
+13.32
(+0.340%)
4,636.83
+30.49
(+0.662%)
13,182.86
+157.41
(+1.208%)
2,655.32
+25.30
(+0.96%)
110,417.1000
+338.9100
(0.308%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0934
澳元最佳客戶買入價
5.0710
歐元最佳客戶買入價
9.0440
英鎊最佳客戶買入價
10.3732
日圓最佳客戶買入價
5.1000
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,148.22
+180.24
(+0.69%)
期指
高水18
26,166
+209
(+0.81%)
國企指數
9,356.65
+55.91
(+0.60%)
科技指數
6,043.30
+91.85
(+1.54%)
大市成交
716.12億
股票
607.29億
(84.803%)
窩輪
38.28億
(5.346%)
牛熊證
70.54億
(9.851%)
即時更新：24/10/2025 10:14
可賣空股票總成交
2,077.62億
主板賣空
381.12億
(18.344%)
更新：23/10/2025 16:59
上証指數
成交：3,431.45億
3,935.73
+13.32
(+0.340%)
滬深300
4,636.83
+30.49
(+0.662%)
深証成指
13,182.86
+157.41
(+1.208%)
MSCI中國A50
2,655.32
+25.30
(+0.96%)
比特幣
資料由Binance提供
110,417.1000
+338.9100
(0.308%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0934
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0710
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0440
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3732
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1000
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

27
十一月
尖沙咀香港文化中心｜「亞藝無疆」藝術節 2025：大型舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限 | 香港舞蹈團45周年誌慶 尖沙咀香港文化中心｜「亞藝無疆」藝術節 2025：大型舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限 | 香港舞蹈團45周年誌慶
文化藝術 劇場
尖沙咀香港文化中心｜「亞藝無疆」藝術節 2025：大型舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限 | 香港...
推介度：
27/11/2025 - 07/12/2025
30
十一月
亞洲國際博覽館｜恒生銀行呈獻 : Jer Lau “The Shape of Breathing” Live 2025 亞洲國際博覽館｜恒生銀行呈獻 : Jer Lau “The Shape of Breathing” Live 2025
大型盛事 音樂會
亞洲國際博覽館｜恒生銀行呈獻 : Jer Lau “The Shape of Breathing” ...
推介度：
30/11/2025 - 01/12/2025
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00981 中芯國際00001 長和09988 阿里巴巴－Ｗ00823 領展房產基金01357 美圖公司00017 新世界發展
股票
ETF
Highlight:
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
即將公佈經濟數據
日本-同時指標
即將公佈
24/10/2025 13:00
前值
114.10
市場預測
--
日本-領先指標
即將公佈
24/10/2025 13:00
前值
106.10
市場預測
--
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
110,417.10
+338.91
+0.308%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,877.1800
+20.3800
+0.528%
Litecoin-萊特幣-LTC LTC 萊特幣
94.9200
+0.8800
+0.936%
更新：24/10/2025 10:10
最佳銀行兌換
英鎊兌港元
電匯客戶買入
10.3732
電匯客戶賣出
10.3439
更新：24/10/2025 10:10:21
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處