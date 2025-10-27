26,433.70
休市港股: 10月29日休市；滬深港通 (北向): 10月29日休市；滬深港通 (南向): 10月29日休市
恒生指數
26,433.70
+273.55
(+1.05%)
期指(夜)
高水45
26,479
+41
(+0.16%)
國企指數
9,467.22
+103.28
(+1.10%)
科技指數
6,171.08
+111.19
(+1.83%)
大市成交
2,670.77億
股票
2,452.68億
(91.834%)
窩輪
101.84億
(3.813%)
牛熊證
116.25億
(4.353%)
即時更新：27/10/2025 18:00
可賣空股票總成交
2,383.37億
主板賣空
395.82億
(16.608%)
更新：27/10/2025 16:59
上証指數
成交：10,434.04億
3,996.94
+46.63
(+1.180%)
滬深300
4,716.02
+55.34
(+1.187%)
深証成指
13,489.40
+200.22
(+1.507%)
MSCI中國A50
2,715.87
+40.30
(+1.51%)
比特幣
資料由Binance提供
115,242.7400
+683.3300
(0.596%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0946
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0984
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0515
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3712
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0949
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.93%
1個月
3.50%
3個月
3.59%
更新：27/10/2025 11:15
最新重要數據
美國-製造業採購經理人指數
公佈值
52.20
公佈日期
24/10/2025 21:45
美國-消費者物價指數(年率)
公佈值
3.00%
公佈日期
24/10/2025 20:30
俄羅斯-官方指標利率
公佈值(比前值)
16.50%( -0.50%)
公佈日期
24/10/2025 18:30
美元匯率-最大跌幅
TWD 美元/新台幣
30.6653
-0.1680
-0.545%
KRW 美元/南韓圜
1,432.2300
-4.7400
-0.330%
JPY 美元/日圓
152.7610
-0.3070
-0.201%
更新：27/10/2025 18:00
