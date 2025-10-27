--
--
(--)
26,250
+89
(+0.34%)
--
--
(--)
--
--
(--)
0.00億
3,950.17
-0.14
(-0.004%)
4,660.45
-0.23
(-0.005%)
0.000
(0.000%)
--
--
(--)
114,702.0000
+142.5900
(0.124%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0939
澳元最佳客戶買入價
5.0660
歐元最佳客戶買入價
9.0543
英鎊最佳客戶買入價
10.3890
日圓最佳客戶買入價
5.0940
休市港股: 10月29日休市；滬深港通 (北向): 10月29日休市；滬深港通 (南向): 10月29日休市
恒生指數
--
--
(--)
期指
26,250
+89
(+0.34%)
國企指數
--
--
(--)
科技指數
--
--
(--)
大市成交
0.00億
股票
--
(--)
窩輪
--
(--)
牛熊證
--
(--)
即時更新：27/10/2025 08:51
可賣空股票總成交
1,968.65億
主板賣空
315.73億
(16.038%)
更新：24/10/2025 16:59
上証指數
成交：--
3,950.17
-0.14
(-0.004%)
滬深300
4,660.45
-0.23
(-0.005%)
深証成指
0.000
(0.000%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
114,702.0000
+142.5900
(0.124%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0939
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0660
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0543
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3890
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0940
