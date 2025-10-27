27/10/2025 08:35

【國際要聞】特朗普抵馬來西亞訪問當天，美軍航母半小時內兩軍機墜南海

《經濟通通訊社27日專訊》美軍太平洋艦隊尼米茲號航空母艦，周日（26日）在南海執勤期間，有兩架軍機在相隔半小時內墜海，包括一架海鷹(Sea Hawk)直升機和一架F/A-18超級大黃蜂戰鬥機，五名機組人員獲救。



事發當天，美國總統特朗普抵達馬來西亞，展開亞洲之行。美軍太平洋艦隊在X網站上發文稱，當地時間下午2點54分左右，一架隸屬第73直升機海上打擊中隊的MH-60R海鷹直升機，由尼米茲號出發執行例行任務時，在南海墜毀，3名直升機機組人員獲救。



約30分鐘後，尼米茲號另一架F/A-18F超級大黃蜂戰鬥機，也在飛行過程中在南海墜毀。海軍正在調查這兩宗事件。(jf)