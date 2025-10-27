27/10/2025 10:45

【國際要聞】特朗普出手協助穩定金融市場，阿根廷極右翼總統米萊贏得中期選舉

《經濟通通訊社27日專訊》在特朗普政府出手穩定金融市場後，阿根廷總統米萊領導的執政黨，在當地時間周日（26日）的中期選舉中獲勝。這將令米萊在餘下任期可以繼續推行其極右翼改革政策。



據阿根廷內政部長弗蘭科斯(Guillermo Francos)公布的數據，根據已統計的92%的選票，米萊領導的自由前進黨在全國範圍內獲得了41%的選票。米萊所在政黨在阿根廷大多數省份都處於領先地位。



弗蘭科斯表示，米萊所在政黨已贏得國會眾議院127個選舉議席中的64個。這一結果將使他的政黨有望獲得國會眾議院三分之一的席位，從而確保了米萊的否決權。



此前，執政黨在9月布宜諾斯艾利斯省的地方選舉中慘敗，引發投資者對總統支持度擔憂，導致披索大幅下跌。特朗普政府因此向阿根廷提供金融援助，包括200億美元貨幣互換。(jf)