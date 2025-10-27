27/10/2025 17:00

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

香港2025年9月出口貨值按年升16.1%至4623億港元，進口升13.6%至5125億港元，均超預期，當月貿易逆差502億港元（佔進口9.8%）。



事實要點：

▷ 9月出口4623億港元（年增16.1%）、進口5125億港元（年增13.6%）

▷ 首9月出口升13.4%、進口升13.1%，累計逆差2939億港元（佔進口7.2%）

▷ 輸瑞士出口年增138.5%、越南出口增50.9%

▷ 英國進口年增70.3%、越南進口增68.7%

▷ 台灣進口年跌19.0%（唯一主要供應地下跌） More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社27日專訊》政府統計處今日發表的對外商品貿易統計數字顯示，今年9月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升16.1%和13.6%，均勝於預期。繼今年8月份錄得14.5%的按年升幅後，9月份商品整體出口貨值為4623億元，去年同月上升16.1%。同時，今年8月份錄得11.5%的按年升幅後，九月份商品進口貨值為5125億元，較去年同月上升13.6%。今年9月份錄得有形貿易逆差502億元，相等於商品進口貨值的9.8%。今年首9個月的商品整體出口貨值較二零二四年同期上升13.4%。同時，商品進口貨值上升13.1%。今年首9個月錄得有形貿易逆差2939億元，相等於商品進口貨值的7.2%。今年9月份與去年年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升18.3%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是越南（升50.9%）、馬來西亞（升40.0%）、台灣（升31.9%）、印度（升19.5%）和中國內地（內地）（升16.7%）。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是瑞士（升138.5%）和德國（升27.6%）。同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是英國（升70.3%）、越南（升68.7%）、新加坡（升33.2%）、內地（升19.4%）和日本（升12.9%）。另一方面，來自台灣（跌19.0%）的進口貨值則錄得跌幅。政府發言人表示，9月商品出口貨值繼續顯著增長，按年上升16.1%。輸往內地和大部分其他亞洲市場的出口蓬勃增長，輸往美國和歐盟的出口亦溫和增長。同時，大部分主要商品的出口上升，尤其是電動設備、機械及機械用具的出口繼續強勁增長。展望未來，環球經濟持續擴張，應會繼續支持香港的商品貿易表現。政府一直致力加深香港與不同市場的經貿聯繫亦有幫助。然而，美國貿易政策將繼續為國際貿易流向的短期前景帶來不確定性。政府會密切監察情況，並保持警覺。(ul)