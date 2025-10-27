27/10/2025 12:11

《宏觀脈動－吳永強》「高市交易」狂熱未止

《宏觀脈動》高市早苗在上周二（21日）正式成為日本歷史上首位女首相，她高舉擴張性財政政策所引起的「高市交易」，令日經平均指數突破5萬點的歷史新高。



高市早苗的經濟政策被稱為「早苗經濟學」(Sanaenomics)，市場視之為是「安倍經濟學」(Abenomics)的延續，核心包括通過擴張性財政政策、寬鬆貨幣政策、結構性改革，刺激經濟增長。



自高市早苗10月4日勝出自民黨總裁後截至本周一（27日）上午，日經平均指數累計飆高近一成，顯示市場憧憬「早苗經濟學」的較激進的財政政策，能為日股帶來新動力。不過，日本的30年期國債債息在高市早苗當選自民黨總裁翌日後，單日曾大升15點子，並在之後一日曾再升4.5點子至3.351%的紀錄新高，反映市場同時擔心其激進的財政政策會令日本債務負擔大增。



無獨有偶，歐洲近年亦有兩名高舉寬鬆財政政策的女性領導人，分別是英國前首相卓慧思和意大利總理梅洛尼。卓慧思曾在任內計劃推行「迷你預算」(mini-budget)的激進財政政策，結果引發英國的債、匯市場危機，亦令卓慧思變成「短命首相」。梅洛尼就曾以增加政府支出與減稅成功上台，但隨後因要面對意大利的債務問題，轉為採取更務實的財政政策，並成功令意大利獲評級機構上調主權評級。



高市早苗似乎更像會走上梅洛尼的道路，故市場對高市早苗的財政政策會令日本財政紀律惡化的擔憂料屬過慮。隨著自民黨與合作長達26年的公明黨分手後，改與維新會結盟，注重經濟結構改革而非單純財政政策擴張的維新會，預期能制衡高市內閣採取過於激進的財政政策。此外，自民黨高層麻生太郎和鈴木俊一亦屬於財政政策的鷹派，同樣能對新內閣的財政政策進行管束。



在客觀環境的制約下，高市早苗的財政政策未必會過於激進，但與上任首相石破茂相比，料將會更加寬鬆。雖然自民黨和維新會在國會合計仍未能取得絕對多數，但高市內閣在上台時的支持率高達74%，遠高於對上兩任首相石破茂和岸田文雄的51%和59%，料較高民意有利其推行寬鬆財政政策。日本股市也持續反映對財政政策轉向寬鬆的預期，截至本周一上午，日經平均指數季內升幅高達12%，令未來12個月預測市盈率達23.6倍，較過去5年平均19倍，高近兩個標準差。估值明顯偏高情況下，短期出現調整不足為奇，但日經平均指數未來12個月預測每股盈利仍處上行趨勢，由年初至今獲上調7%，反映年內的升勢非單因估值膨脹帶動。



若市場對高市早苗的擴張性財政政策具有信心，相信日經平均指數每股盈利預測有望繼續被上調，料中長線有助進一步支撐日股走高。《東亞銀行投資策略師 吳永強》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。