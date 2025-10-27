直播中 : hot talk 1點鐘 - 股市前瞻：恒指偏弱宜繼續做淡？VIX高企點部署？內險、石油股成資金避風港！美團3690撈底時機到？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 股市前瞻：恒指偏弱宜繼續做淡？VIX高企點部署？內險、石油股成資金避風港！美團3690撈底時機到？
26,396.13
+235.98
(+0.90%)
26,431
+270
(+1.03%)
高水35
9,456.49
+92.55
(+0.99%)
6,156.80
+96.91
(+1.60%)
1,753.70億
3,992.04
+41.73
(+1.056%)
4,704.32
+43.64
(+0.936%)
13,431.81
+142.63
(+1.073%)
2,706.77
+31.20
(+1.17%)
115,490.0000
+930.5900
(0.812%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0946
澳元最佳客戶買入價
5.0834
歐元最佳客戶買入價
9.0462
英鎊最佳客戶買入價
10.3606
日圓最佳客戶買入價
5.0841
休市港股: 10月29日休市；滬深港通 (北向): 10月29日休市；滬深港通 (南向): 10月29日休市
