27/10/2025 16:04

【外圍經濟】日本央行本周料將按兵不動，高市上台後加息預期已降溫

《經濟通通訊社27日專訊》日本央行將舉行自高市早苗當選首相以來，首次貨幣政策會 議，並於周四（30日）公布結果，外界普遍預計央行將維持利率不變。



提倡貨幣寬鬆的高市早苗上台之際，接受彭博調查的50名日本央行觀察人士中，只有10%預測日本央行將會上調目前位於0.5厘的利率。上個月時，逾三分之一觀察人士都預計央行將在本周會議上行動。



分析指，高市上台增加央行行長植田和男及委員會的決策難度。特朗普加徵的關稅對美國和日本經濟的影響仍有不確定性，而日本通脹率保持高企。近期日圓走貶可能再次加劇通脹壓力。



三菱日聯研究諮詢的首席經濟學家小林真一郎表示：「日本央行將按兵不動。因為高市早苗，央行現在必須暫停行動，只是不會直說。」(rc)