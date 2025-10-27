直播中 : 開市Good Morning - 美國CPI低預期 減息仲有幾多水位？📣港股終止兩周連跌！💰長汽、神華業績解讀！
直播中 : 開市Good Morning - 美國CPI低預期 減息仲有幾多水位？📣港股終止兩周連跌！💰長汽、神華業績解讀！
26,398.93
+238.78
(+0.91%)
26,433
+272
(+1.04%)
高水34
9,437.28
+73.34
(+0.78%)
6,131.48
+71.59
(+1.18%)
1,060.26億
3,984.77
+34.46
(+0.872%)
4,702.00
+41.32
(+0.887%)
13,403.04
+113.86
(+0.857%)
2,704.01
+28.44
(+1.06%)
115,180.0000
+620.5900
(0.542%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0946
澳元最佳客戶買入價
5.0870
歐元最佳客戶買入價
9.0615
英鎊最佳客戶買入價
10.3735
日圓最佳客戶買入價
5.0958
休市港股: 10月29日休市；滬深港通 (北向): 10月29日休市；滬深港通 (南向): 10月29日休市
最新重要數據
日本-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.90%
公佈日期
24/10/2025 07:30
澳洲-製造業採購經理人指數
公佈值
49.70
公佈日期
24/10/2025 06:00
新加坡-消費者物價指數(年率)
公佈值
0.70%
公佈日期
23/10/2025 13:00
即將公佈經濟數據
台灣-失業率
即將公佈
27/10/2025 16:00
前值
3.35%
市場預測
3.40%
香港-出口(年率)
即將公佈
27/10/2025 16:30
前值
14.50%
市場預測
--
最新
