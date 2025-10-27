27/10/2025 08:54

【聚焦數據】內地首9月FDI降幅收窄至10.4%，9月反彈11.2%結束跌勢

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明27日北京專電》中國商務部公布，2025年1-9月，實際使用外資(FDI)為5737.5億元（人民幣．下同），同比下降10.4%，跌幅比首8個月的12.7%收窄，創去年初以來最小跌幅。9月當月FDI同比增長11.2%，外電根據商務部數據計算，單月規模達671.7億元，規模及增速均創6個月新高，數據按月亦急升71.2%，結束兩個月跌勢。



1-9月，全國新設立外商投資企業48921家，同比增長16.2%。



1-9月，日本、阿聯酋、英國、瑞士實際對華投資，分別增長55.5%、48.7%、21.1%、19.7%。



從行業看，製造業實際使用外資1500.9億元，服務業實際使用外資4109.3億元。高技術產業實際使用外資1708.4億元，其中，電子商務服務業、航空航天器及設備製造業、醫療儀器設備及器械製造業實際使用外資分別增長155.2%、38.7%、17%。