27/10/2025 19:05

《再戰明天》美儲局一連兩日議息，滙控萬洲平保中行公布業績

《經濟通通訊社27日專訊》美儲局一連兩日議息，及滙控萬洲平保中行公布業績，料為周二（28日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)開始為期兩天的利率會議（至29日）。周二本港時間4:30pm，德國經濟和能源部長萊歇發表講話並參加外貿日活動的公開討論。



在本港，明日公布業績的公司有:滙豐控股(00005)、萬洲國際(00288)、ASMPT(00522)、中國平安(02318)、中銀香港(02388)、中國銀行(03988)、新東方-S(09901)等。



另外，加拿大央行周三（29日）公布議息結果。美國聯儲局周四（30日）凌晨公布議息結果，日本央行及歐洲央行同日公布議息結果。(wa)