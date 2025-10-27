27/10/2025 17:02

鄭志剛成為資產流動性提供商CBCX股東，共同探索黃金數字資產及代幣化金融產品

《經濟通通訊社27日專訊》鄭志剛創辦的私人投資旗艦上合集團(Almad Group)旗下數字資產品牌A2Z，正式成為總部位於英國倫敦的多資產流動性提供商CBCX股東，雙方將攜手推動黃金產業鏈參與者及投資者，在黃金與外匯領域的風險敞口金融避險工具及投資交易平台業務，共同擴展大宗商品、股票投資和經紀業務。



CBCX亦稱，即將發布數字貨幣指數(Digital Asset Index)，為金融機構、家族辦公室及個人投資者，提供多元化的數字貨幣投資及避險產品。雙方還將共同探索發布黃金數字資產以及代幣化金融產品。



據介紹，CBCX數字資產業務董事Andy Cheung表示，鄭志剛的戰略入股，將加速公司向下一代綜合金融機構的戰略升級，為其全球化擴張提供了堅實的戰略背書，展現了亞洲商業領袖對「傳統+數字」融合金融模式的高度認可與信心。



未來，CBCX 將以倫敦與香港為雙核心，持續整合傳統與數字資產的流動性優勢，拓展在跨資產流動性、指數化投資、數字財富管理及代幣化金融資產等領域的布局，致力於打造面向機構與個人客戶的全場景數字金融生態。



資料顯示，CBCX集團成立於2011年，為客戶提供便捷接入多元化市場的渠道，涵蓋外匯、貴金屬、大宗商品、股指 等多個資產類別，亦正加速構建數字資產生態，即將推出數字資產指數與數字財富管理平台，以及代幣化金融產品。(rh)