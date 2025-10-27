27/10/2025 18:03

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

滙豐私人銀行何偉華於2025年10月27日宣布，因估值吸引、資金流入及本地IPO活動增加，將港股上調至輕微偏高比重，並預測2026年底美元兌人民幣目標價為7.05。



事實要點：

▷ 2026年底美元兌人民幣目標價7.05（原文唯一明確數值）

▷ 港股比重上調至輕微偏高（主因估值吸引及資金流入）

▷ 槓鈴策略投資科技板塊及高股息股票（原文明確策略）

▷ 上調美國公用事業股至輕微偏高（因電力需求增長風險）

▷ 本地首次公開招股（IPO）活動增加（列為港股上調原因） More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社27日專訊》滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，四中全會通過中共就2026年至2030年第十五個五年規劃的建議，當中五年被視為中國通過社會主義現代化於2035年成為「中等發達國家」的目標的「關鍵過渡期」，並指會議公報呼籲在不確定性加劇和經濟政策重點轉向新規劃的「需求側擴張」中，保持韌性和自立自強。重點聚焦於供需再平衡、推動科技創新、促進消費、和穩定樓市，與該行的預期相符。何偉華認為，與十四五相比，最新的會議公報的措辭更堅定，堅持「中國高質量發展」的戰略方針，而戰略重點為內需供給、技術創新、社會和消費者民生，維持對中國在岸和離岸股票的溫和偏高比重，並採取槓鈴策略以保持投資科技板塊和高股息優質股票。該行對中國創新的信心來自於人工智能更廣泛的應用和採用，以及日益以自給自足為主的硬件和軟件生態系統。該行的槓鈴策略有助投資組合抵禦中美貿易談判的不確定性和中國周期數據的波動。該行對人民幣持中性看法，而2026年底美元兌人民幣目標價為7.05。*香港股票估值吸引、受惠於資金流入*何偉華指出，因香港股票估值吸引、受惠於資金流入，以及本地首次公開招股活動增加，該行將其上調至輕微偏高比重。而住宅房地產回穩和正面財富效應亦提升香港消費前景。該行對香港股票的正面看法隨本次上調觀點提升至與中國內地股票相符。何偉華提及，該行已通過增持金融和工業行業股票以分散對美國人工智能相關企業的投資，現時亦上調美國公用事業股票至輕微偏高比重，因電力需求快速增長可能會造成供應瓶頸。(bn)