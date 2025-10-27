27/10/2025 12:49
《港元利率》一個月拆息報3.5厘，三個月拆息報3.59厘
《經濟通通訊社27日專訊》定存息率普遍上揚，而與樓按相關的一個月拆息報3.5厘，升2.708基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.59262厘，升1.994基點。
隔夜息報2.9325厘，升1.905基點；一周拆息升19.405基點，報3.46762厘，兩周則跌1.131基點，報3.49292厘。長息方面，六個月拆息升0.596基點，報3.41917厘，一年期則升2.012基點，報3.35417厘。
港元匯價今日在7.7702-7.7673之間上落，最新報7.7682 。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.9325
|+1.905
|一周
|3.46762
|+19.405
|兩周
|3.49292
|-1.131
|一個月
|3.5
|+2.708
|兩個月
|3.52167
|+4.185
|三個月
|3.59262
|+1.994
|六個月
|3.41917
|+0.596
|一年
|3.35417
|+2.012
