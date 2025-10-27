直播中 : hot talk 1點鐘 - 股市前瞻：恒指偏弱宜繼續做淡？VIX高企點部署？內險、石油股成資金避風港！美團3690撈底時機到？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 股市前瞻：恒指偏弱宜繼續做淡？VIX高企點部署？內險、石油股成資金避風港！美團3690撈底時機到？
26,395.93
+235.78
(+0.90%)
26,427
+266
(+1.02%)
高水31
9,455.40
+91.46
(+0.98%)
6,156.43
+96.54
(+1.59%)
1,754.96億
3,992.42
+42.11
(+1.066%)
4,704.91
+44.23
(+0.949%)
13,431.29
+142.11
(+1.069%)
2,707.09
+31.52
(+1.18%)
115,499.9900
+940.5800
(0.821%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0946
澳元最佳客戶買入價
5.0834
歐元最佳客戶買入價
9.0462
英鎊最佳客戶買入價
10.3606
日圓最佳客戶買入價
5.0841
休市港股: 10月29日休市；滬深港通 (北向): 10月29日休市；滬深港通 (南向): 10月29日休市
恒生指數
26,395.93
+235.78
(+0.90%)
期指
高水31
26,427
+266
(+1.02%)
國企指數
9,455.40
+91.46
(+0.98%)
科技指數
6,156.43
+96.54
(+1.59%)
大市成交
1,754.96億
股票
1,556.32億
(88.682%)
窩輪
90.05億
(5.131%)
牛熊證
108.58億
(6.187%)
即時更新：27/10/2025 13:27
可賣空股票總成交
1,331.77億
主板賣空
216.43億
(16.251%)
半日數據，更新：27/10/2025 12:40
上証指數
成交：7,766.14億
3,992.42
+42.11
(+1.066%)
滬深300
4,704.91
+44.23
(+0.949%)
深証成指
13,431.29
+142.11
(+1.069%)
MSCI中國A50
2,707.09
+31.52
(+1.18%)
比特幣
資料由Binance提供
115,499.9900
+940.5800
(0.821%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0946
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0834
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0462
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3606
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0841
09988 阿里巴巴－Ｗ00981 中芯國際02318 中國平安01810 小米集團－Ｗ00388 香港交易所00700 騰訊控股
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
