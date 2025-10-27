27/10/2025 12:49

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.9325 +1.905 一周 3.46762 +19.405 兩周 3.49292 -1.131 一個月 3.5 +2.708 兩個月 3.52167 +4.185 三個月 3.59262 +1.994 六個月 3.41917 +0.596 一年 3.35417 +2.012

《經濟通通訊社27日專訊》定存息率普遍上揚，而與樓按相關的一個月拆息報3.5厘，升2.708基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.59262厘，升1.994基點。隔夜息報2.9325厘，升1.905基點；一周拆息升19.405基點，報3.46762厘，兩周則跌1.131基點，報3.49292厘。長息方面，六個月拆息升0.596基點，報3.41917厘，一年期則升2.012基點，報3.35417厘。港元匯價今日在7.7702-7.7673之間上落，最新報7.7682 。資料來源：香港銀行公會