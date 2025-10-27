26,418.47
+258.32
(+0.99%)
26,442
+281
(+1.07%)
高水24
9,449.18
+85.24
(+0.91%)
6,144.94
+85.05
(+1.40%)
1,553.37億
3,991.35
+41.04
(+1.039%)
4,709.92
+49.24
(+1.056%)
13,457.28
+168.10
(+1.265%)
2,709.57
+34.00
(+1.27%)
115,022.5900
+463.1800
(0.404%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0946
澳元最佳客戶買入價
5.0850
歐元最佳客戶買入價
9.0537
英鎊最佳客戶買入價
10.3665
日圓最佳客戶買入價
5.0886
休市港股: 10月29日休市；滬深港通 (北向): 10月29日休市；滬深港通 (南向): 10月29日休市
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新重要數據
美國-製造業採購經理人指數
公佈值
52.20
公佈日期
24/10/2025 21:45
美國-消費者物價指數(年率)
公佈值
3.00%
公佈日期
24/10/2025 20:30
俄羅斯-官方指標利率
公佈值(比前值)
16.50%( -0.50%)
公佈日期
24/10/2025 18:30
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.93%
1個月
3.50%
3個月
3.59%
更新：27/10/2025 11:15
