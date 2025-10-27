27/10/2025 10:03

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

DWS預測聯儲局將於2025年10月會議減息25基點，因政府停擺致數據中斷且就業風險高，影響數千聯邦僱員及私營企業，維持審慎立場。



事實要點：

▷ 聯儲局10月會議料減息25基點（政府停擺致數據中斷）

▷ 成千上萬聯邦僱員休假（影響或波及私營企業）

▷ 點陣圖顯示12月再減息預測為主流（中位值勉強支持）

▷ 家庭醫療開支若急升將推高通脹預期

▷ 局方延續9月審慎立場（依賴數據但現無數據） More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道27日專訊》DWS首席美國經濟學家Christian Scherrmann就即將舉行的聯儲局10月FOMC會議發表前瞻評論。*就業下行風險明顯較高，部分信貸領域持續疲弱*聯儲局在10月議息會議前釋出的言論顯示，即使缺乏最新官方數據，局方仍將再度減息25個基點。政府停擺令經濟統計中斷，在此情況下減息似乎有違常理，惟局方判斷勞動市場自上月以來並無顯著變化。成千上萬的聯邦僱員被迫休假，加上停擺效應或已波及私營企業，就業下行風險仍明顯高於通脹上行風險。雖然整體通脹走勢仍不明朗，但企業大致仍傾向避免把關稅成本直接轉嫁予消費者。此外，部分信貸領域持續疲弱，引發市場對金融體系健康的疑慮，或將成為局方再次減息及結束量化緊縮的最後理據。市場表現至今穩定，下次減息預期已反映於價格。惟展望會議後，對前景亦不容掉以輕心。最新點陣圖顯示，12月再減息的預測仍屬主流，但支持人數中位值僅勉強支持此判斷。並非所有官員均贊成快速減息，部分更對潛在通脹壓力提出警告。若屆時華府政爭化解並恢復發布官方數據，或將提醒市場通脹仍明顯高於政策目標的現實。同時，引發政治僵局的根本因素亦可能牽動貨幣政策走向。家庭醫療開支若急劇上升，將推高通脹預期，同時削弱消費能力。面對多重不確定性，加上關稅前景未明，局方料將延續9月會議的審慎立場，繼續秉持「依賴數據」的原則，只是這次並無數據可依。(wa)