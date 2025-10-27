直播中 : 開市Good Morning - 美國CPI低預期 減息仲有幾多水位？📣港股終止兩周連跌！💰長汽、神華業績解讀！
26,403.85
+243.70
(+0.93%)
26,434
+273
(+1.04%)
高水30
9,438.67
+74.73
(+0.80%)
6,132.58
+72.69
(+1.20%)
1,061.45億
3,984.56
+34.25
(+0.867%)
4,701.68
+41.00
(+0.880%)
13,403.13
+113.95
(+0.857%)
2,703.64
+28.07
(+1.05%)
115,180.0000
+620.5900
(0.542%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0946
澳元最佳客戶買入價
5.0870
歐元最佳客戶買入價
9.0615
英鎊最佳客戶買入價
10.3735
日圓最佳客戶買入價
5.0958
休市港股: 10月29日休市；滬深港通 (北向): 10月29日休市；滬深港通 (南向): 10月29日休市
恒生指數
26,403.85
+243.70
(+0.93%)
期指
高水30
26,434
+273
(+1.04%)
國企指數
9,438.67
+74.73
(+0.80%)
科技指數
6,132.58
+72.69
(+1.20%)
大市成交
1,061.45億
股票
906.72億
(85.423%)
窩輪
60.73億
(5.722%)
牛熊證
94.00億
(8.855%)
即時更新：27/10/2025 10:23
可賣空股票總成交
1,968.65億
主板賣空
315.73億
(16.038%)
更新：24/10/2025 16:59
上証指數
成交：5,116.24億
3,984.56
+34.25
(+0.867%)
滬深300
4,701.68
+41.00
(+0.880%)
深証成指
13,403.13
+113.95
(+0.857%)
MSCI中國A50
2,703.64
+28.07
(+1.05%)
比特幣
資料由Binance提供
115,180.0000
+620.5900
(0.542%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0946
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0870
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0615
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3735
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0958
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.02%
3個月國債孳息率
3.93%
10年-3個月國債孳息率
0.09%
更新：24/10/2025 16:15
最新
人氣
