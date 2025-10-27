27/10/2025 09:22
【聚焦人幣】人幣中間價升47點子報7.0881，時隔逾一年再升破7.09關口
《經濟通通訊社27日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0881，較上個交易日升47點子，創2024年10月15日以來新高，時隔逾一年再度升破7.09關口，較市場預測則仍偏強約270點，上個交易日報7.0928。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0881
|-47.00
|1歐元/人民幣
|8.2546
|+60.00
|100日圓/人民幣
|4.6382
|-213.00
|1港元/人民幣
|0.9125
|-2.00
|1英鎊/人民幣
|9.4563
|-109.00
|1澳元/人民幣
|4.6386
|+120.00
|1紐元/人民幣
|4.0920
|+23.00
|1新加坡/人民幣
|5.4700
|-10.00
|1瑞郎/人民幣
|8.9141
|-155.00
|1加元/人民幣
|5.0739
|-38.00
|1人民幣/林吉特
|0.5945
|-2.90
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.2183
|-2048.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4238
|-168.00
|1人民幣/韓元
|202.1400
|+25.00