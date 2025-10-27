27/10/2025 14:32

《Ａ股焦點》國際金價下跌，國內飾金漲價，A股黃金板塊仍升

《經濟通通訊社27日專訊》美元走強和中美貿易緊張局勢緩和，打壓避險需求，金價今日下跌至每盎司4072.65美元附近。



至於國內飾金價格又迎來一波上調，10月26日上午，老鋪黃金(06181)進行年內第三次漲價。在京東、天貓旗艦店，部分熱銷款足金飾品漲幅超過兩成。一款金重約14.2克的古法三元金豆吊墜由19100元（人民幣．下同）上漲至23850元，漲幅約25%，折算每克從約1345元升至約1680元。



A股黃金板塊仍升，潮宏基(深:002345)漲4.2%，赤峰黃金(滬:600988)走高3.3%，中金黃金(滬:600489)升3%，曉程科技(深:300139)、湖南黃金(深:002155)等跟漲。(ry)