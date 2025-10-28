27/10/2025 08:49

【ＡＩ】京東物流：未來5年擬採購300萬台機器人、100萬台無人車和10萬架無人機

《經濟通通訊社27日專訊》10月24日，京東(09618)旗下的京東物流(02618)宣布，未來5年要採購300萬台機器人、100萬台無人車和10萬架無人機，全面投入物流供應鏈全鏈路場景，進一步鞏固其在智能物流領域的技術領先地位。



京東方面表示，在今年京東的雙十一中，「狼族」系列機器人在全國超20個省份、全球超10個國家的規模化部署應用，覆蓋倉儲、分揀、運輸和配送等一體化物流全鏈路。此外，京東物流機器人、無人車和無人機的規模化、智能化應用，將構建京東超級供應鏈的強大底座，不僅有助於進一步降低全社會物流成本，而且還將為上千萬合作夥伴降本增效提供科技方案，並持續優化全球消費者的購物體驗。(wn)