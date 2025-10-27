27/10/2025 14:26

【關稅戰】加拿大對華卡車用車身啟動反傾銷和反補貼調查

《經濟通通訊社27日專訊》據中國貿易救濟信息網，10月24日，加拿大邊境服務署發布公告稱，應加拿大生產商Morgan Canada Corporation和Morgan Transit Corporation申請，對原產於中國的卡車用車身(Truck Bodies)啟動反傾銷和反補貼調查。



涉案產品為外部長度8.5英尺（含）至32英尺（含）、寬度不超過103英寸，無論是否組裝，為固定卡車底盤而設計的卡車用車身，用於公路運輸裝載貨物，無論是否隔熱、無論是否配備制冷設備，無論是否有卡車車身的套件、組件或子組件。加拿大邊境服務署預計於90日內作出初裁。



此次調查正值加拿大總理卡尼(Mark Carney)準備前往韓國參加亞太經合組織(APEC)峰會之際，他希望在峰會期間與中國國家主席習近平會面，以緩和加中日益升級的貿易沖突。(wn)