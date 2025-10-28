27/10/2025 18:12

【ＡＩ】震裕科技擬投資21.1億元建設人形機器人零部件項目

《經濟通通訊社27日專訊》震裕科技(深:300953)公告稱，公司擬和寧海縣投資促進中心簽訂《戰略合作協議》，計劃於2025年至2030年期間在寧海縣投資建設精密部件製造裝備及工藝裝備和精密結構件、人形機器人精密模組及零部件項目，投資總額為21.1億元人民幣。



公告指，一期投資協議計劃於近期和《戰略合作協議》同步簽署。本次簽訂的《戰略合作協議》包括機器人領域產能的投資，項目建設需要一定周期，下游需求仍存在不確定性，公司2025年前三季度主營業務營收約66億元人民幣，目前公司機器人相關業務收入佔比極小，項目建成後短期內公司收入結構預計不會發生較大變化，請投資人注意風險。



震裕科技此前曾披露，國內目前已採用或正在研發使用線性執行器模組和反向式行星滾柱絲槓的人形機器人本體廠基本實現批量供貨、送樣、技術交流等全覆蓋，相關產品已經得到國內外多個知名頭部人形機器人本體客戶驗證。部分產品已實現小批量交付，佔公司整體營收比例較小。(wn)