27/10/2025 11:10

期限 Shibor(%) 漲跌（基點/BP） 隔夜 1.4420 +12.20 1周 1.5420 +12.80 2周 1.5980 +3.50 1個月 1.5570 +0.00 3個月 1.5950 +0.10 6個月 1.6420 +0.10 9個月 1.6620 +0.10 1年 1.6800 +0.00

《經濟通通訊社27日專訊》人民銀行公布，今日進行3373億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.4%。公開市場今日有1890億元逆回購到期，即今日淨投放1483億元。此外，今天有7000億元MLF到期。人民銀行上周五(24日)預告，在今日以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展9000億元中期借貸便利(MLF)操作，期限為1年期。對沖到期量，本月人行MLF淨投放將達到2000億元，為人行連續第8個月對MLF加量續做。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)近全線升，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)