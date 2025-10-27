27/10/2025 09:37

【聚焦人幣】中間價升破7.09關創逾一年高，人幣即期開市升147點子

《經濟通通訊社27日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.0881，較上個交易日升47點子，創2024年10月15日以來新高，時隔逾一年再度升破7.09關口，較市場預測則仍偏強約270點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開147點子，報7.1083，上個交易日即期匯率收盤報7.1230。



市場人士表示，上周五美國公布的通脹數據低於市場預期，本周美聯儲降息的可能性保持不變，市場將重點關注中美元首會晤以及可能達成的貿易協議。周末中美貿易談判進展基本順利，美方預期較為樂觀，這或有利於風險偏好回升，助力穩定人民幣匯率預期。不過美元指數仍在99關口附近交投，人民幣反彈力度料受限。



周末中美高級別經濟官員在吉隆坡的貿易會談中形成初步共識。美國總統特朗普表示，他有信心與中國國家主席習近平達成協議。本周特朗普預計將與習近平會面。中國國際貿易談判代表李成鋼表示，中美雙方已形成「初步共識」，下一步各自將會履行內部報批程序。(jq)