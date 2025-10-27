27/10/2025 16:40

【聚焦人幣】人幣即期收升121點子報7.1109，創逾一個月高

《經濟通通訊社27日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1109，較上個交易日4時30分收盤價升121點子，創9月18日以來逾一個月新高，全日在7.1083至7.1139之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升153點子，報7.1107。



今日人民幣兌一美元中間價報7.0881，較上個交易日升47點子，創2024年10月15日以來新高，時隔逾一年再度升破7.09關口，較市場預測則仍偏強約270點。



市場人士稱，盤初客盤結匯需求較大，很快大行出手提供美元流動性，隨後7.11關口得而復失，目前市場焦點轉向美聯儲議息決議和本周中美元首會晤。本周美聯儲降息幾無懸念，市場更關注美聯儲官員如何看待通脹和就業的風險平衡。



澳州國民銀行外匯策略主管Ray Attrill則表示，人民幣中間價定在一年多以來最高水平是合理的，如果中國允許人民幣兌美元穩中偏升，有望提振亞洲貨幣。



招行金融市場部最新觀點認為，人民幣中間價維穩及中國出口表現穩健，預計人民幣匯率韌性將得以維持，接下來需關注季節性結匯因素對人民幣升值動能的影響。(jq)