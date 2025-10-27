27/10/2025 09:35

【關稅戰】官媒：磋商成果來之不易，中美有能力有智慧找到共存共榮之道

《經濟通通訊社27日專訊》中美第五輪經貿磋商就多項議題達成基本共識，中方指包括出口管制、對華海事物流和造船業301收費、對等關稅暫停期延長、芬太尼關稅和執法合作及農產品貿易等；美方表示，預料中方會推遲1年收緊稀土出口管制，並在未來幾年持續大量採購美國大豆。



官媒《人民日報》今日發表社評提到，中美雙方同意就相關議題進一步確定具體細節，並履行各自國內批准程序。社評指出，回顧這5輪磋商，每一次從會場傳出積極訊號，都為全球市場帶來寶貴暖意。磋商成果來之不易，需要雙方共同維護。中美兩國有能力、有智慧找到共存共榮之道。當對話取代對抗，當合作超越分歧，中美就能找到妥善解決彼此關切的辦法，推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展，為兩國人民和世界各國民眾帶來更多福祉。(sl)