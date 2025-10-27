直播中 : 開市Good Morning - 美國CPI低預期 減息仲有幾多水位？📣港股終止兩周連跌！💰長汽、神華業績解讀！
直播中 : 開市Good Morning - 美國CPI低預期 減息仲有幾多水位？📣港股終止兩周連跌！💰長汽、神華業績解讀！
26,414.28
+254.13
(+0.97%)
26,445
+284
(+1.09%)
高水31
9,444.32
+80.38
(+0.86%)
6,138.85
+78.96
(+1.30%)
1,064.54億
3,984.15
+33.84
(+0.857%)
4,701.31
+40.63
(+0.872%)
13,406.01
+116.83
(+0.879%)
2,704.25
+28.68
(+1.07%)
115,168.7400
+609.3300
(0.532%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0946
澳元最佳客戶買入價
5.0870
歐元最佳客戶買入價
9.0615
英鎊最佳客戶買入價
10.3735
日圓最佳客戶買入價
5.0958
休市港股: 10月29日休市；滬深港通 (北向): 10月29日休市；滬深港通 (南向): 10月29日休市
