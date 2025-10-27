27/10/2025 09:35

《經濟通通訊社27日專訊》國家統計局公布，9月規模以上工業企業利潤同比增長21.6%，增速較8月加快1.2個百分點，創2023年11月以來新高。1-9月，全國規模以上工業企業實現利潤總額53732.0億元(人民幣．下同)，同比增長3.2%，為去年8月以來各月累計最高增速；較1-8月加快2.3個百分點，呈現加快恢復態勢。國家統計局工業司首席統計師于衛寧解讀數據指，1-9月，各地區各部門認真落實更加積極有為宏觀政策，培育壯大新經濟增長點，高技術製造業、裝備製造業等新質生產力較快增長，疊加低基數效應影響，規模以上工業企業利潤增速繼續回升。從三大門類看，1-9月，製造業增長9.9%，較1-8月加快2.5個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長10.3%，加快0.9個百分點；採礦業下降29.3%，降幅收窄1.3個百分點。*首9月超五成工業行業利潤增長*1-9月，規模以上工業企業營業收入同比增長2.4%，較1-8月份加快0.1個百分點。其中，9月營業收入增長2.7%，較8月加快0.8個百分點，增速連續兩個月加快，為企業盈利持續恢復創造有利條件。1-9月，在41個工業大類行業中，有23個行業利潤同比增長，增長面超過五成；其中，9月有30個行業利潤增長，增長面達73.2%。從回升面看，1-9月，有26個行業利潤增速較1-8月加快或降幅收窄、由降轉增，回升面超過六成。*高技術製造業、裝備製造業拉動整體工業企業利潤*1-9月，規模以上高技術製造業利潤同比增長8.7%，較1-8月加快2.7個百分點，拉動全部規模以上工業企業利潤增長1.6個百分點。其中，9月高技術製造業利潤兩位數增長，增速達26.8%，拉動當月全部規模以上工業企業利潤增長6.1個百分點，成為工業企業高質量發展的重要動力。從行業看，智能化、自動化領域創新持續推進，帶動智能消費設備製造、電子器件製造、電子工業專用設備製造等行業利潤分別增長81.6%、39.7%、25.5%。1-9月，規模以上裝備製造業利潤同比增長9.4%，高於全部規模以上工業平均水平6.2個百分點，拉動全部規模以上工業企業利潤增長3.4個百分點。其中，9月裝備製造業利潤增長25.6%，拉動當月全部規模以上工業企業利潤增長10.5個百分點。1-9月，分規模看，規模以上工業大型、中型、小型企業利潤同比分別增長2.5%、5.3%、2.7%，較1-8月份回升2.6個、2.6個、1.2個百分點。(sl)