27/10/2025 11:47

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

2025年1-9月中國批發和零售業增加值10.5萬億元，同比增5.6%，佔GDP10.3%；家電以舊換新銷量超1.26億台，7600萬消費者參與。



事實要點：

▷ 批發和零售業增加值10.5萬億元（佔GDP10.3%）

▷ 家電以舊換新銷量1.26億台（7600萬人參與）

▷ 商品零售額32.5萬億元（同比增4.6%）

▷ 縣鄉市場佔社零總額38.8%（鄉村消費增4.6%）

▷ 步行街客流量增4.3%（營業額增4.4%） More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社27日專訊》商務部網站發布「商務部流通發展司負責人談2025年1-9月我國批發和零售業發展情況」文章指，據國家統計局數據，1-9月，中國批發和零售業增加值10.5萬億元（人民幣．下同），同比增長5.6%，佔GDP比重為10.3%。中國批發和零售業發展總體向好，為全方位擴大國內需求、做強國內大循環提供有力支撐。從批發業看，1-9月，商務部重點聯繫商品市場利潤額同比增長8.2%。其中，工業消費品類、生產資料類市場利潤總額同比分別增長17.9%和6.4%。從零售業看，1-9月，商品零售額32.5萬億元，同比增長4.6%。限額以上便利店、專業店、超市、品牌專賣店、百貨店等業態零售額均呈增長態勢，同比分別增長6.4%、4.8%、4.4%、1.5%、0.9%，倉儲會員店、集合店、無人值守商店等新興業態零售額保持兩位數增長。*今年逾7600萬人買家電以舊換新產品超1.26億台*今年以來，超7600萬名消費者購買12大類家電以舊換新產品超1.26億台，超8100萬名消費者購買手機等數碼產品超8800萬件，全國8.7萬家銷售門店開展電動自行車以舊換新，累計換購新車超1200萬輛。1-9月，限額以上單位家用電器和音像器材類零售額同比增長25.3%，限額以上通訊器材類零售額同比增長20.5%。城市商業穩中向好。1-9月，商務部重點監測的全國78個步行街（商圈）客流量、營業額同比分別增長4.3%、4.4%。縣鄉市場活力凸顯，1-9月，鄉村消費品零售額4.9萬億元，同比增長4.6%，增速高於城鎮0.2個百分點，包括鎮區和鄉村的縣鄉市場規模佔社會消費品零售總額的比重達38.8%。(sl)