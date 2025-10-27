直播中 : hot talk 1點鐘 - 股市前瞻：恒指偏弱宜繼續做淡？VIX高企點部署？內險、石油股成資金避風港！美團3690撈底時機到？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 股市前瞻：恒指偏弱宜繼續做淡？VIX高企點部署？內險、石油股成資金避風港！美團3690撈底時機到？
26,395.92
+235.77
(+0.90%)
26,426
+265
(+1.01%)
高水30
9,455.48
+91.54
(+0.98%)
6,156.65
+96.76
(+1.60%)
1,755.46億
3,992.38
+42.07
(+1.065%)
4,704.98
+44.30
(+0.951%)
13,435.71
+146.53
(+1.103%)
2,707.09
+31.52
(+1.18%)
115,503.5100
+944.1000
(0.824%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0946
澳元最佳客戶買入價
5.0834
歐元最佳客戶買入價
9.0462
英鎊最佳客戶買入價
10.3606
日圓最佳客戶買入價
5.0841
休市港股: 10月29日休市；滬深港通 (北向): 10月29日休市；滬深港通 (南向): 10月29日休市
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
