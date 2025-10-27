27/10/2025 11:34

《匯海威言－毛偉廉》黃金市場風雲再起，習特會成關鍵推手

《匯海威言》本周市場焦點落在美國聯儲局議息會議，但更受關注的是習近平與特朗普的「習特會」，會談結果將左右金股匯走勢。除聯儲局外，全球另有三家主要央行也將公布利率決定，加劇市場的不確定性。



本周四（30日）凌晨2時，聯儲局將公布最新利率決議，市場普遍預期將減息0.25厘，利率區間將下調至3.75厘至4厘。聯儲局主席鮑威爾亦將於同日2時30分召開記者會，市場密切關注他對下一次議息（12月10日）是否有進一步減息的暗示。



然而，市場焦點並不止於此。同日稍後時間，特朗普與國家主席習近平將出席由南韓主辦的APEC會議，兩位領導人藉此機會進行會面。這場高層會晤的結果，無論是歡笑地握手還是反枱收場，都可能引發金股匯市場劇烈波動。



回顧本月10日，特朗普突然宣布將對中國商品加徵100%關稅，並表示取消與習主席的會面，消息一出即引發市場避險情緒升溫。金價自當日開始急升，至20日累計上漲435美元，創下每盎司4381美元的歷史新高。



隨後，特朗普態度轉趨溫和，表示100%關稅政策難以持久，並重申願意與習主席會面。市場情緒隨之緩和，21日出現大量黃金好倉獲利平倉，導致金價在短短兩日內暴跌近377美元，最低曾見每盎司4004美元。其後金價略為反彈，上周五（24日）收報每盎司4115美元，顯示4000美元關口具備強大心理支持力。



這一波金價的大起大落，充分反映中美貿易政策對市場的深遠影響。眼下，投資者只能靜待習特會結果出爐，並密切關注之後進展。



*本周黃金市場分析*



中美貿易代表團於25至26日在吉隆坡舉行新一輪談判。會議結束後，中方代表李成鋼表示「中美就有關議題形成初步共識」，顯示雙方在部分議題上已取得初步進展。中美貿易談判初現曙光，在習特會前，金價或受壓。



上周金價劇烈波動，呈現大升大跌的格局，上周五現貨金收在每盎司4112美元。本周走勢將高度取決於習特會結果。即使雙方會面後氣氛融洽，金價短期內仍可能出現回調，但預料屬短暫影響。從中長線角度看，金價仍具上升潛力，主要受以下基本面因素支持：



－美國政府債務持續膨脹，本月突破38萬億美元，引發市場對財政可持續性的擔憂。

－美元利率進入減息周期，削弱美元吸引力。

－全球「去美元化」趨勢加速，推動資金流向黃金等避險資產。

－美國經濟出現放緩跡象，增加市場對黃金的避險需求。



*技術面分析*



從現貨金日線圖觀察，自今年8月22日的低位起，金價沿著上升趨勢線穩步推進。儘管上周出現急跌，但整體仍維持在上升通道之內，顯示上升趨勢未被破壞。金價關鍵支持位在4000美元，若失守，可能下探3880美元（10月2日高位）；上方初步阻力位為4161美元（10月22日高位），若成功突破，次級阻力位為4218美元（10月20日低位），這是重要壓力區。



*本周重要消息*



周一（27日）

20:30：美國9月耐用品訂單，前值為-2.7%。



周三（29日）

21:45：加拿大央行議息結果，預測為2.25厘，前值為2.5厘。



周四（30日）

02:00：聯儲局議息結果，預測為4厘，前值為4.25厘。

02:30：聯儲局主席鮑威爾出席記招

11:00：日本央行議息結果，預測利率維持在0.5厘不變。

20:30：美國第三季GDP增長，預測為+3%，前值為+3.8%。

21:45：歐洲央行議息，預測利率維持在2.15厘不變。



周五（31日）

美國9月年度核心PCE，前值為2.9%。



《博威環球業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。