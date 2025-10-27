27/10/2025 09:35

【ＡＩ】美股AI概念周三迎來關鍵48小時，多間科技巨企將公布財報

《經濟通通訊社27日專訊》美國股市AI概念在今年剩餘時間的走勢，很可能取決於本周三和周四（30日）的48小時內，佔據標普500指數約四分之一份額的5家公司，微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜和蘋果將公布其財報。



分析指，除了能一窺這些公司的業務狀況外，投資者也關注這些公司對AI發展的展望。對AI技術的投資推動美股本輪牛市，但有關何時能從這些投資中獲得回報的諸多疑問，有可能削弱投資者的熱情。



Wealth Consulting Group首席市場策略師Talley Leger表示：「本周的情況將決定這場反彈是會繼續下去，還是會暫停下來。」



為了保持股市上市勢頭，投資們正期待科技巨企能夠作出承諾，即數十億美元用於建立運算基礎設施的資金流將會持續下去，並最終在未來帶來回報。(rc)