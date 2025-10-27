直播中 : 開市Good Morning - 美國CPI低預期 減息仲有幾多水位？📣港股終止兩周連跌！💰長汽、神華業績解讀！
26,419.16
+259.01
(+0.99%)
26,452
+291
(+1.11%)
高水33
9,445.76
+81.82
(+0.87%)
6,140.37
+80.48
(+1.33%)
1,067.51億
3,985.02
+34.71
(+0.879%)
4,702.40
+41.72
(+0.895%)
13,410.50
+121.32
(+0.913%)
2,704.82
+29.25
(+1.09%)
115,180.0000
+620.5900
(0.542%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0946
澳元最佳客戶買入價
5.0870
歐元最佳客戶買入價
9.0615
英鎊最佳客戶買入價
10.3735
日圓最佳客戶買入價
5.0958
休市港股: 10月29日休市；滬深港通 (北向): 10月29日休市；滬深港通 (南向): 10月29日休市
美元匯率-最大跌幅
KRW 美元/南韓圜
1,431.3100
-5.6600
-0.394%
TWD 美元/新台幣
30.7430
-0.0903
-0.293%
THB 美元/泰銖
32.6600
-0.0200
-0.061%
更新：27/10/2025 10:20
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
115,180.00
+620.59
+0.542%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,205.0000
+46.5400
+1.119%
Chainlink-預言機-LINK LINK 預言機
18.9300
+0.3900
+2.104%
更新：27/10/2025 10:20
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.91%
1個月
3.47%
3個月
3.57%
更新：24/10/2025 11:15
