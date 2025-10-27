27/10/2025 09:35

【外圍經濟】波音國防部門工人拒絕最新合約提議，罷工已持續13周

《經濟通通訊社27日專訊》波音國防部門在美國聖路易斯地區的罷工工人，於周日（26日）拒絕該公司最新的合約提議，罷工已持續13周。



IAM國際工會總裁布萊恩特在聲明中表示：「波音聲稱他們聽取了員工的意見，但今天的投票結果證明他們沒有。波音的高管繼續侮辱製造世界上最先進軍用飛機的人，這些飛機和軍事系統保護著我們的軍人和國家的安全。」



波音在聲明中表示：「我們對投票結果感到失望，正將注意力轉向執行下一階段的應急計劃。」



這項為期5年的合約提議與先前被工會成員拒絕的提議基本相同。該公司減少合約簽定獎金，但增加3000美元的波音股票，這些股票將在3年內獲得，並在4年內獲得1000美元的留任獎金。(rc)