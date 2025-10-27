27/10/2025 15:33

【風雲人物】斯特蘭蒂斯前CEO預言：特斯拉10年後可能不復存在，馬斯克將退出汽車業

《經濟通通訊社27日專訊》斯特蘭蒂斯前CEO塔瓦雷斯(Carlos Tavares)受訪時表示，特斯拉正受到競爭對手比亞迪的打擊，他認為馬斯克最終可能會退出汽車行業，將注意力轉移到其他項目上。



塔瓦雷斯表示：「我們不能排除在某個時候，他會決定離開汽車行業，轉而專注於人形機械人、SpaceX或人工智能。馬斯克將會離開汽車行業。」



他稱：「特斯拉的市值損失將是巨大的，因為公司估值實在高得離譜。我不確定10年後特斯拉是否還會存在。這是一個創新企業集團，但他們會被比亞迪的效率打敗。」



數據顯示，在過去5年，特斯拉在中國的市佔率，已從2020年的16%降至5%左右，部分原因是來自比亞迪的競爭。馬斯克去年表示：「中國的汽車公司是世界上最具競爭力的汽車公司。」



馬斯克對塔瓦雷斯的說法簡短地回應，表示塔瓦雷斯「什麼都不知道。」(rc)