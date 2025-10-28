28/10/2025 07:51

2025年10月27日，因中美貿易談判進展及聯儲局減息預期，美股三大指數創收市新高，道指升0.71%至47544.59點，標普500首破6800點，納指升1.86%；現貨金價跌近3%至3992美元/盎司。



事實要點：

▷ 道指升337.47點至47544.59點（漲0.71%）

▷ 現貨金價跌近3%至3992美元/盎司（失守4000關口）

▷ 標普500升1.23%至6875.16點（首破6800點）

▷ 納指升432.59點至23637.46點（漲1.86%）

▷ 中美就貿易關切形成初步共識（待內部審批）

《經濟通通訊社28日專訊》受中美貿易談判取得進展，及市場對聯儲局減息的預期所推動，美國股市於周一（27日）全面上揚，三大指數齊創收市新高。道指收市升337.47點，或0.71%，報47544.59點；標普500指數升83.47點，或1.23%，報6875.16點；納指升432.59點，或1.86%，報23637.46點。市場情緒向好，主要由於中美貿易緊張局勢顯著降溫。中國商務部代表表示，雙方已就妥善處理彼此關切的方案形成初步共識，待各自完成內部審批程序。美國財長貝森特亦於表示，此次磋商已為兩國領導人周四（30日）的會談準備了非常成功的框架。科技股表現尤其強勁，帶動標指首次收市企穩6800點關口之上。本周市場焦點將落在多家科技巨企的季度業績，以及周三（29日）聯儲局的議息結果。貿易關係前景轉趨樂觀，直接刺激對華業務敏感的晶片股，英偉達(US.NVDA)升2.8%，博通(US.AVGO)中升2.2%、AMD(US.AMD)升2.7%，蘋果(US.AAPL)與特斯拉(US.TSLA)亦分別升2.3%及4.3%。*黃金跌破4000美元關口*受市場對中美達成貿易協議的樂觀情緒影響，黃金的避險吸引力減弱，現貨金及期金齊齊失守每盎司4000美元的關鍵心理關口。現貨黃金價格下跌近3%，日內報每盎司3992美元。紐約期金亦同步走低，下跌3.2%，報每盎司4003美元。美匯指數走勢偏軟，曾觸及98.99水平，日內下跌約0.1%，報98.83。美元兌日圓表現反覆向好，一度高見153.25，日內報約152.9，升約0.03%。​歐元兌美元窄幅上落，持續於1.16美元中段水平整固，報1.1645，日內輕微上升0.16%。國際原油價格窄幅上落，紐約期油報每桶61.32美元，下跌約0.3%。布蘭特期油則在每桶65美元水平徘徊，日內報64.92美元，微跌約0.4%。(jf)