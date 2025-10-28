28/10/2025 10:00
《博策四方－羅博仁》黃金ETF：穩中求勝的資產配置之選
《博策四方》黃金一向被視為具有避險功能的資產，亦是投資組合中常見的分散風險工具。近年隨著黃金ETF愈趨普及，投資者可輕鬆參與黃金市場，兼享流動性高、成本低、交易便捷等優勢。本文將簡介黃金市場的最新走勢、其在資產配置中的角色，以及黃金ETF的潛在投資機遇。
*長線表現值得關注*
回顧過去20年，黃金表現遠勝其他主流資產，跑贏股票、政府債券、企業債券等[1]。期內，金價升幅接近九倍，相比表現排行第二的全球股票升幅僅不足四倍，可見黃金的長線吸引力。
黃金需求主要來自四大範疇：珠寶、投資、央行及科技應用。雖然珠寶消費連跌三年，但根據世界黃金協會數據，2024年珠寶仍佔全球黃金需求44%，穩居首位。此外，投資需求佔26%，央行買入佔23%，反映多國增加黃金儲備。科技用途則佔7%，當中不少應用與AI科技相關。
*黃金具抗逆特性*
黃金的最大優勢之一，在於其與股票、債券的相關性低，有助分散風險。當市場波動加劇，黃金往往能穩住陣腳。
此外，黃金一直被視為抗通脹的有效工具。當貨幣購買力下跌，黃金仍能保值，加上黃金具稀缺性，在地緣政治不穩或經濟不明朗時，可作為資金避風港。
*ETF入場門檻較低*
隨著黃金投資熱度升溫，ETF成為不少人的入場首選工具。根據道富投資管理截至2025年8月31日的數據，全球黃金ETF持有的黃金總量僅次於美國。
黃金ETF具備多項優勢，包括可於交易時段內買賣、流動性高、入場門檻低、毋須儲存及保險安排，而且發行人會定期披露持倉及基金表現，令產品擁有高透明度。作為受監管的投資產品，黃金ETF亦可為投資者提供保障。
受惠於今年金價升勢，香港黃金ETF市場交投活躍。2025年首三季，香港上市黃金ETF平均每日成交額按年上升183%，達至1.12億港元；同期的資產管理規模亦增長了45%至150億港元。如欲了解更多黃金投資機會，請瀏覽香港交易所網頁：www.hkex.com.hk/ETP
《香港交易所證券產品發展主管 羅博仁》
資料來源：1. 彭博，數據涵蓋2005年1月3日至2025年9月22日，以美元計價。以下為用作比較的資產類別：全球股票：MSCI世界指數；政府債券：富時世界國債指數；企業債券：Bloomberg Global Agg Corporate Total Return Index Value Unhedged USD；房地產：FTSE EPRA Nareit Developed Index；商品：彭博商品指數
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
