28/10/2025 09:03

中國罕王附屬擬1.66億澳元收購Cygnet Gold剩餘股權，將全資持有206萬盎司金礦資源

《經濟通通訊社28日專訊》中國罕王(03788)宣布進行三項關連交易，為分拆罕王黃金獨立上市作準備。公司旗下Watkins Gold以總代價1660萬澳元，向執行董事邱玉民等賣方收購Cygnet Gold共6.63%股權。交易完成後，罕王黃金將全資持有Cygnet Gold，該公司擁有資源量約206萬盎司的金礦項目。



同時，邱玉民及相關少數股東將以每股2.62元，認購罕王黃金合共2089萬股新股。增資完成後，中國罕王的持股將由91.19%攤薄至90.44%。此外，公司將贖回並註銷罕王澳洲所有未行使的1125萬份股份期權，其中包括邱玉民持有的420萬份期權，以簡化罕王黃金的股權架構。(nw)