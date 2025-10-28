28/10/2025 08:07

【外圍經濟】隔夜現貨金與紐約期金齊失守4000美元關口，亞洲早盤反彈

《經濟通通訊社28日專訊》受美匯走強及市場對中美達成貿易協議的樂觀情緒影響，黃金的避險吸引力減弱，導致金價在隔夜交易中顯著下挫，現貨金及期金齊齊失守每盎司4000美元的關鍵心理關口。亞洲時段周二（２８日）早盤，現貨金一度漲0.5%。



現貨黃金價格下跌近3%，一度跌至每盎司3971美元左右，日內報每盎司3992美元，跌幅為2.96%。紐約期金亦同步走低，下跌3.2%，報每盎司4003美元。现货黄金上涨0.5%，報每盎司4，002.38美元。



市場消息指中美兩國高級經濟官員已擬定貿易協議框架，並將呈交兩國元首考慮。貿易談判進展推升市場風險偏好，資金從黃金等避險資產流出，對金價構成直接壓力。​(kk)