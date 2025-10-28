28/10/2025 17:43

滙豐於2025年10月28日公布「數碼港元」先導計劃第二階段試驗成果，70%受訪者擔憂安全性，71%重視隱私，僅17%-31%受訪者願使用，年輕及富裕群體採用意願較高。



事實要點：

▷ 71%受訪者視隱私為關鍵因素（可透過PET技術改善）

▷ 70%受訪者對「數碼港元」安全性存疑（主因認知不足）

▷ 整體使用意願17%-31%（有數位資產經驗者意願顯著提升）

▷ 試驗含公共區塊鏈運作、隱私技術評估、公私鏈優劣分析

▷ 調查於2025年3-4月進行（結合定量數據與定性分析）

《經濟通通訊社28日專訊》滙豐發布參與「數碼港元」先導計劃第二階段的相關試驗成果，該行就相關的研究框架結合了定量數據和定性分析，包括在幾種分布式賬本技術(DLT)環境中模擬了不同類型的「數碼港元」交易，及於2025年3月至4月期間進行了一項調查，評估客戶對「數碼港元」認知和態度。滙豐透過意見調查，發現約70%受訪者對「數碼港元」的安全性有疑慮，主要由於認知有限，而非源自實際風險。另外，71% 受訪者視私隱為重要因素，故若對私隱方案（如PET）有更多了解，將可助釋除部分疑慮，並促進「數碼港元」的採用。另外，只有少受訪者願意額外付費以獲取加強私隱和合規性的技術。他們認為這些技術應融合在「數碼港元」的基本設定方案中，與其他現有支付方案無異；雖然使用「數碼港元」整體意願介乎17%至31%，但擁有數字資產交易經驗或對「數碼港元」有認識的個人受訪者，對於使用「數碼港元」的意願顯著增加。年輕和富裕人士對「數碼港元」的認識明顯較高，採用「數碼港元」的意願也較高。滙豐就「數碼港元」進行三項試驗，包括：「數碼港元」是否可在公共區塊鏈環境中安全可控地運作，用於儲存和轉移貨幣價值，並作為代幣化資產的結算工具；研究「數碼港元」相關的私隱和安全問題，並調查是否可以透過使用隱私增強技術(PET)、去中心化身分識別(DID)和拒絕清單(Deny List)以釋除相關疑慮；了解在公共和私有區塊鏈網絡採用「數碼港元」的獨特優勢和限制。