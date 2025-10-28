26,346.14
-87.56
(-0.33%)
26,395
+40
(+0.15%)
高水49
9,375.79
-91.43
(-0.97%)
6,093.44
-77.64
(-1.26%)
2,427.00億
3,988.22
-8.72
(-0.218%)
4,691.97
-24.05
(-0.510%)
13,430.10
-59.30
(-0.440%)
2,697.92
-17.95
(-0.66%)
114,478.1700
+370.5200
(0.325%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0966
歐元最佳客戶買入價
9.0692
英鎊最佳客戶買入價
10.3551
日圓最佳客戶買入價
5.1225
休市港股: 10月29日休市；滬深港通 (北向): 10月29日休市；滬深港通 (南向): 10月29日休市
