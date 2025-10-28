28/10/2025 17:32

鄧炳強：詐騙案與去年同期的數字相若，涉及56.4億元騙款

《經濟通通訊社28日專訊》本港今年首三季整體罪案數為有66585宗，按年下跌4.9%，破案率為26.3%，與去年同期相若。暴力罪案有6559宗，按年下跌16.4%。



保安局局長鄧炳強表示，大部分罪案都得錄得下跌，包括行劫、爆竊、傷人及嚴重毆打、盜竊案等，其中爆竊、行劫、傷人及嚴重毆打案再創歷史新低。



他又指，詐騙案方面，今年1月至9月錄得32142宗，與去年同期相若，涉及56.4億元騙款，網上騙案佔整體詐騙案大約67%，主要由網上購物騙案和求職騙案上升所帶動。



另外，錄得主要升幅的罪案涉及嚴重毒品案，有935宗，按年上升9.6%，其中約三分一涉及依托咪酯，今年首三季有749宗，拘捕了919人，按年分別上升九倍和七倍，並檢獲28萬粒煙彈，按年上升超過五倍。



在打擊非法勞工方面，鄧炳強指出政府在9月成立跨部門反黑工專責組，入境處亦推出舉報非法勞工熱線，至今收到超過350宗舉報。他又留意到有黑工以旅客身份來港，不少都是透過社交媒體在香港尋找顧客，例如裝修、攝影等，政府從源頭做網上巡邏，之後「放蛇」及採取拘捕行動，同時與內地有關單位聯絡，希望有關廣告下架，並在源頭採取相應行動。(ul)