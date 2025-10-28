直播中 : 開市Good Morning - 🚀美股未升完再創新高！🌟港股本周期結 仍可受惠外圍續向好？🚙賽力斯大折讓在港招股 抽唔抽？
26,508.75
+75.05
(+0.28%)
26,553
+115
(+0.43%)
高水44
9,489.77
+22.55
(+0.24%)
6,198.68
+27.60
(+0.45%)
44.12億
3,986.89
-10.05
(-0.251%)
4,697.73
-18.29
(-0.388%)
13,411.67
-77.73
(-0.576%)
2,699.56
-16.31
(-0.60%)
114,268.4800
+160.8300
(0.141%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0636
英鎊最佳客戶買入價
10.3862
日圓最佳客戶買入價
5.1000
休市港股: 10月29日休市；滬深港通 (北向): 10月29日休市；滬深港通 (南向): 10月29日休市
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
即時更新：28/10/2025 09:25
可賣空股票總成交
2,383.37億
主板賣空
395.82億
(16.608%)
更新：27/10/2025 16:59
