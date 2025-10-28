28/10/2025 08:11

【開市Ｇｏ】特或放棄對中美經貿協議調查，中國擬延遲實施新稀土出口管制，金價失守4000美元

2025年10月28日【要聞盤點】



1、受中美貿易談判取得進展及市場對聯儲局減息的預期所推動，美國股市於周一(27日)全面上揚，三大指數齊創收市新高。科技股表現尤其強勁，帶動標指首次收市企穩6800點關口之上。本周市場焦點將落在多家科技巨企的季度業績，以及周三(29日)聯儲局的議息結果。道指收市升337.47點，或0.71%，報47544.59點；標普500指數升83.47點，或1.23%，報6875.16點；納指升432.59點，或1.86%，報23637.46點。中國金龍指數升133點。日經期貨截至上午7時51分跌105點。



2、市場對中美或將達成貿易協議的樂觀情緒升溫，推升風險偏好，加上兩項大規模國債標售的壓力，美國國債孳息率於周一(27日)普遍上揚。然而，投資者對未來經濟數據或會未能如期公布的憂慮，限制了孳息率的升幅。



3、美國財政部長貝森特確認，接替現任主席鮑威爾的聯儲局主席候選人名單，已縮減至五人。美國總統特朗普表示，預計將在今年年底前就繼任人選作出決定。



4、在中美兩國元首預期將於本周稍後會晤前夕，中共中央政治局委員、外交部長王毅與美國國務卿魯比奧通電話，雙方均釋出積極訊號，旨在為即將到來的高層互動做好準備，並穩定近期再起波瀾的雙邊關係。這次通話被外界視為是為韓國APEC﻿峰會期間可能舉行的「習特會」鋪路。



5、為重振倫敦作為全球領先金融中心的吸引力，英國金融行為監管局(FCA)正處於初步商議階段，探討修改上市規則，其中包括計劃將首次公開招股流程縮短約一星期。



6、沃爾瑪中國宣布重大人事任命，委任劉鵬出任山姆會員店中國業務總裁，即日起生效。劉鵬將直接向沃爾瑪中國總裁及首席執行官朱曉靜匯報。是次任命被視為沃爾瑪(US.WMT)持續加大投資中國市場的重要舉措。



7、據新華財經報導，中國央行行長潘功勝宣布將恢復公開市場國債買賣操作，分析師預計央行國債買賣很快會重啟，將有助於穩定國債供需。



8、川普暗示，可能放棄對中美第一階段經貿協議執行情況的調查，具體視與習近平的會晤結果而定。



9、中美貿易緊張局勢有緩和跡象，市場消息指中國或將延後實施稀有礦物出口限制。受消息拖累，美國稀土相關股份盤前普遍下挫。



10、三一重工、滴普科技和八馬茶業周二將在香港掛牌上市，這三家公司香港招股公開發售部分分別獲約53倍認購、逾7500倍認購和近2700倍認購。





【焦點股】



金礦股：紫金礦業(02899)、山東黃金(01787)、招金礦業(01818)

- 現貨金價跌破4000美元/盎司，盤中一度重挫3.4%



券商股：中信證券(06030)、中金(03908)、華泰證券(06886)

- 中國證監會發布中小投資者保護「23條」，將加強程序化交易和融資融券業務監管



郵儲銀行(01658)

- 獲准籌建金融資產投資公司，註冊資本100億元人民幣



安踏體育(02020)

- 第三季度安踏品牌零售金額按年錄得低單位數正增長



南方航空(01055)

- 第三季純利38億人幣升20%，首三季多賺17%



青島啤酒(00168)

- 第三季純利14億人幣升2%，首三季多賺6%



中國鋁業(02600)

- 第三季純利38億人幣升90%，首三季多賺21%



巨子生物(02367)

- 控股股東Juzi昨斥2180萬元購56萬股，或續增持



恒瑞醫藥(01276)

- 第三季純利13億人幣升10%，首三季多賺25%



中國外運(00598)

- 第三季純利73億人幣跌17%，首三季少賺5%



滴普科技(01384)

- 超購7569倍，一手分配率3%，暗盤升95%



三一重工(06031)

- 超購52倍，一手分配率50%，暗盤跌2.5%



八馬茶葉(06980)

- 上限定價，超購2679倍，一手分配率0.8%，暗盤升60%



劍橋科技(06166)

- 超購338倍，一手分配率5%，暗盤升44%



滙豐控股(00005)、中銀香港(02388)、中國平安(02318)

- 將於今日公布第三季度業績





【油金報價】



紐約期油下跌0.02%，報每桶61.30美元



布倫特期油下跌0.17%，報每桶65.04美元



黃金現貨上漲0.45%，報每盎司3999.80美元



紐約期金下跌0.16%，報每盎司4013.44美元