直播中 : hot talk 1點鐘 - 拆解新鮮出爐滙控業績！✈️南航續受惠於行業復蘇？🍺青島啤收入倒退 原因何在？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 拆解新鮮出爐滙控業績！✈️南航續受惠於行業復蘇？🍺青島啤收入倒退 原因何在？
26,353.76
-79.94
(-0.30%)
26,381
-57
(-0.22%)
高水27
9,389.63
-77.59
(-0.82%)
6,118.29
-52.79
(-0.86%)
1,714.89億
3,992.09
-4.85
(-0.121%)
4,701.61
-14.41
(-0.306%)
13,465.57
-23.83
(-0.177%)
2,705.67
-10.20
(-0.38%)
113,656.7700
-450.8800
(-0.395%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0794
英鎊最佳客戶買入價
10.3992
日圓最佳客戶買入價
5.1265
休市港股: 10月29日休市；滬深港通 (北向): 10月29日休市；滬深港通 (南向): 10月29日休市
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,353.76
-79.94
(-0.30%)
期指
高水27
26,381
-57
(-0.22%)
國企指數
9,389.63
-77.59
(-0.82%)
科技指數
6,118.29
-52.79
(-0.86%)
大市成交
1,714.89億
股票
1,546.23億
(90.165%)
窩輪
86.11億
(5.021%)
牛熊證
82.55億
(4.814%)
即時更新：28/10/2025 14:01
可賣空股票總成交
1,027.91億
主板賣空
167.85億
(16.329%)
半日數據，更新：28/10/2025 12:40
上証指數
成交：7,829.01億
3,992.09
-4.85
(-0.121%)
滬深300
4,701.61
-14.41
(-0.306%)
深証成指
13,465.57
-23.83
(-0.177%)
MSCI中國A50
2,705.67
-10.20
(-0.38%)
比特幣
資料由Binance提供
113,656.7700
-450.8800
(-0.395%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0794
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3992
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1265
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
易經看世界

【易經看世界】從艮卦看冷戰思維及中國閲兵：世局如何發展？

GIS助港人出行更輕鬆:行山徑+寵物散步地圖+分析港深跨境交...
數碼新秩序 智慧城市5.0

GIS助港人出行更輕鬆:行山徑+寵物散步地圖+分析港深跨境交...
何時出手購入第一件藏品？專訪瑞銀集團資深藝術顧問Carola...
Art & Living Feature

何時出手購入第一件藏品？專訪瑞銀集團資深藝術顧問Carola...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
01024 快手－Ｗ02318 中國平安03690 美團－Ｗ00981 中芯國際01398 工商銀行09988 阿里巴巴－Ｗ
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

金價短空長多

26/10/2025 14:03
貨幣攻略

特皇布達佩斯踩雷，白宮少壯派「媽聲一片」

24/10/2025 13:45
大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27
關稅戰
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
股票
ETF
Highlight:
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.01%
3個月國債孳息率
3.89%
10年-3個月國債孳息率
0.12%
更新：27/10/2025 16:15
最佳銀行兌換
加元兌港元
電匯客戶買入
5.5630
電匯客戶賣出
5.5577
更新：28/10/2025 14:00:53
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
113,656.77
-450.88
-0.395%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,071.6600
-48.5000
-1.177%
Binance-幣安幣-BNB BNB 幣安幣
1,123.6600
-15.2200
-1.336%
更新：28/10/2025 14:00
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處