26,346.14
-87.56
(-0.33%)
26,355
-83
(-0.31%)
高水9
9,375.79
-91.43
(-0.97%)
6,093.44
-77.64
(-1.26%)
2,427.00億
3,988.22
-8.72
(-0.218%)
4,691.97
-24.05
(-0.510%)
13,430.10
-59.30
(-0.440%)
2,697.92
-17.95
(-0.66%)
114,438.6600
+331.0100
(0.290%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0970
歐元最佳客戶買入價
9.0770
英鎊最佳客戶買入價
10.3620
日圓最佳客戶買入價
5.1240
休市港股: 10月29日休市；滬深港通 (北向): 10月29日休市；滬深港通 (南向): 10月29日休市
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,346.14
-87.56
(-0.33%)
期指
高水9
26,355
-83
(-0.31%)
國企指數
9,375.79
-91.43
(-0.97%)
科技指數
6,093.44
-77.64
(-1.26%)
大市成交
2,427.00億
股票
2,243.89億
(92.455%)
窩輪
93.63億
(3.858%)
牛熊證
89.48億
(3.687%)
即時更新：28/10/2025 17:05
可賣空股票總成交
1,027.91億
主板賣空
167.85億
(16.329%)
半日數據，更新：28/10/2025 12:40
上証指數
成交：9,407.61億
3,988.22
-8.72
(-0.218%)
滬深300
4,691.97
-24.05
(-0.510%)
深証成指
13,430.10
-59.30
(-0.440%)
MSCI中國A50
2,697.92
-17.95
(-0.66%)
比特幣
資料由Binance提供
114,438.6600
+331.0100
(0.290%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0970
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0770
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3620
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1240
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

19
九月
香港迪士尼樂園︱萬聖節2025：迪士尼樂園全新惡人反轉大街派對、阿Jack怪誕大餐及精品，港人限定$669入園2次 香港迪士尼樂園︱萬聖節2025：迪士尼樂園全新惡人反轉大街派對、阿Jack怪誕大餐及精品，港人限定$669入園2次
大型盛事 節慶活動
香港迪士尼樂園︱萬聖節2025：迪士尼樂園全新惡人反轉大街派對、阿Jack怪誕大餐及精品，港人限定$...
推介度：
19/09/2025 - 02/11/2025
28
十一月
啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》 啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》
節慶活動 文化藝術
啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》
推介度：
28/11/2025 - 29/11/2025
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
02318 中國平安00981 中芯國際03690 美團－Ｗ00388 香港交易所01024 快手－Ｗ02628 中國人壽
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

特朗普的東亞之行與中美峰會

28/10/2025 14:38
大國博弈

金價短空長多

26/10/2025 14:03
貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27
關稅戰
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
股票
ETF
Highlight:
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
台灣-失業率
公佈值
3.35%
公佈日期
27/10/2025 16:00
美國-製造業採購經理人指數
公佈值
52.20
公佈日期
24/10/2025 21:45
美國-消費者物價指數(年率)
公佈值
3.00%
公佈日期
24/10/2025 20:30
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.27%
1個月
3.44%
3個月
3.56%
更新：28/10/2025 11:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處