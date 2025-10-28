28/10/2025 16:26

團結香港基金:香港應深化樞紐角色，支持數碼人民幣跨境應用

《經濟通通訊社28日專訊》團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監水志偉表示，樂見金管局完成第二階段「數碼港元」先導計劃並發表報告，並因應市場需求敲定優先發展批發層面應用。他指出，報告提及的「代幣化資產結算」與「可編程性」是關鍵領域，香港應集中利用此優勢，測試最具價值的應用場景，例如利用可編程批發CBDC結合智能合約，應用於綠色債券等代幣化資產的「貨銀兩訖」(DvP)，這能自動執行利息支付與到期贖回，提升效率及透明度。



水志偉表示，另一重點是利用「可編程性」及mBridge平台，解決跨境貿易融資與支付的固有痛點。傳統貿易融資較依賴人手處理紙本文件，耗時且昂貴；而智能合約則可自動執行預設條款，在物流系統確認發貨後即時付款，毋須繁瑣的人手核對。至於mBridge則繞過傳統匯款層層疊加的代理銀行路徑，讓數碼港元、數碼人民幣等貨幣實現7x24小時即時交易。香港應深化在此的樞紐角色，全力支持「數碼人民幣」的跨境應用。



他補充，在積極發展批發應用的同時，金管局可繼續為零售「數碼港元」做好準備，為市民未來的支付需求奠定基礎。(bi)