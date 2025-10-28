26,346.14
-87.56
(-0.33%)
26,395
+40
(+0.15%)
高水49
9,375.79
-91.43
(-0.97%)
6,093.44
-77.64
(-1.26%)
2,427.00億
3,988.22
-8.72
(-0.218%)
4,691.97
-24.05
(-0.510%)
13,430.10
-59.30
(-0.440%)
2,697.92
-17.95
(-0.66%)
114,330.6100
+222.9600
(0.195%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0966
歐元最佳客戶買入價
9.0692
英鎊最佳客戶買入價
10.3551
日圓最佳客戶買入價
5.1225
休市港股: 10月29日休市；滬深港通 (北向): 10月29日休市；滬深港通 (南向): 10月29日休市
恒生指數
26,346.14
-87.56
(-0.33%)
期指(夜)
高水49
26,395
+40
(+0.15%)
國企指數
9,375.79
-91.43
(-0.97%)
科技指數
6,093.44
-77.64
(-1.26%)
大市成交
2,427.00億
股票
2,243.89億
(92.455%)
窩輪
93.63億
(3.858%)
牛熊證
89.48億
(3.687%)
即時更新：28/10/2025 17:59
可賣空股票總成交
2,100.02億
主板賣空
335.83億
(15.992%)
更新：28/10/2025 16:59
上証指數
成交：9,407.61億
3,988.22
-8.72
(-0.218%)
滬深300
4,691.97
-24.05
(-0.510%)
深証成指
13,430.10
-59.30
(-0.440%)
MSCI中國A50
2,697.92
-17.95
(-0.66%)
比特幣
資料由Binance提供
114,330.6100
+222.9600
(0.195%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0966
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0692
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3551
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1225
即市人氣股
02318 中國平安03690 美團－Ｗ00386 中國石油化工股份00388 香港交易所00981 中芯國際09880 優必選
股票
ETF
新聞及評論
最新重要數據
台灣-失業率
公佈值
3.35%
公佈日期
27/10/2025 16:00
美國-製造業採購經理人指數
公佈值
52.20
公佈日期
24/10/2025 21:45
美國-消費者物價指數(年率)
公佈值
3.00%
公佈日期
24/10/2025 20:30
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,922.7500
-75.2000
-1.881%
XAG 白銀現貨
46.4112
-0.5339
-1.137%
更新：28/10/2025 20:05
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
