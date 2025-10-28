28/10/2025 09:57

【穩定幣】據報螞蟻集團今年中提交ANTCOIN註冊申請

《經濟通通訊社28日專訊》據本地傳媒報道指，螞蟻集團旗下Advanced New Technologies於6月18日提交ANTCOIN註冊申請，根據註冊說明，用途包括清算及核對金融交易；穩定幣及數碼支付代幣的發行、傳輸和轉移；虛擬貨幣交易服務；信用卡服務；資金轉移服務；客戶忠誠計劃等，而申請狀況為已檢查詳情，仍待處理。



同時，螞蟻自主託管錢包TOPNOD在海外進入公開測試階段，允許用戶透過第三方平台買賣加密貨幣，但目前並沒向香港開放。



此外，螞蟻集團的新加坡公司Advanced Nova Technologies亦已申請註冊BRHKD、BRUSD、ATHKD、AIHKD、AIUSD、BETTRCOIN等一系列商標，預計其中與螞蟻國際技術公司Bettr有關。資料顯示，Bettr主要從事企業金融服務，包括AI驅動的信貸解決方案及基於區塊鏈的資金管理解決方案，特別是跨境轉帳業務。



螞蟻國際曾在今年6月12日確認有意提交香港穩定幣發行申請，當時市傳總部位於新加坡的螞蟻國際亦會考慮申請新加坡穩定幣牌照。(rh)