28/10/2025 11:26
《港元利率》港元拆息個別發展，一個月拆息升轉跌報3.44厘
《經濟通通訊社28日專訊》港元拆息個別發展，而與樓按相關的一個月拆息升轉跌報3.43738厘，跌6.262基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.55637厘，跌3.625基點。
隔夜息報3.26679厘，升33.429基點；一周拆息升8.482基點，報3.55244厘，兩周則跌1.78基點，報3.47512厘。長息方面，六個月拆息升1.845基點，報3.43762厘，一年期則跌1.107基點，報3.3431厘。
港元匯價今日在7.7687-7.7667之間上落，最新報7.7681。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.26679
|+33.429
|一周
|3.55244
|+8.482
|兩周
|3.47512
|-1.78
|一個月
|3.43738
|-6.262
|兩個月
|3.51536
|-0.631
|三個月
|3.55637
|-3.625
|六個月
|3.43762
|+1.845
|一年
|3.3431
|-1.107
