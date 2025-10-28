直播中 : hot talk 1點鐘 - 拆解新鮮出爐滙控業績！✈️南航續受惠於行業復蘇？🍺青島啤收入倒退 原因何在？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 拆解新鮮出爐滙控業績！✈️南航續受惠於行業復蘇？🍺青島啤收入倒退 原因何在？
26,353.70
-80.00
(-0.30%)
26,383
-55
(-0.21%)
高水29
9,390.19
-77.03
(-0.81%)
6,120.01
-51.07
(-0.83%)
1,715.39億
3,992.23
-4.71
(-0.118%)
4,702.29
-13.73
(-0.291%)
13,468.83
-20.57
(-0.152%)
2,706.22
-9.65
(-0.36%)
113,679.9900
-427.6600
(-0.375%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0794
英鎊最佳客戶買入價
10.3992
日圓最佳客戶買入價
5.1265
休市港股: 10月29日休市；滬深港通 (北向): 10月29日休市；滬深港通 (南向): 10月29日休市
恒生指數
26,353.70
-80.00
(-0.30%)
期指
高水29
26,383
-55
(-0.21%)
國企指數
9,390.19
-77.03
(-0.81%)
科技指數
6,120.01
-51.07
(-0.83%)
大市成交
1,715.39億
股票
1,546.73億
(90.168%)
窩輪
86.11億
(5.020%)
牛熊證
82.55億
(4.812%)
即時更新：28/10/2025 14:01
可賣空股票總成交
1,027.91億
主板賣空
167.85億
(16.329%)
半日數據，更新：28/10/2025 12:40
上証指數
成交：7,841.31億
3,992.23
-4.71
(-0.118%)
滬深300
4,702.29
-13.73
(-0.291%)
深証成指
13,468.83
-20.57
(-0.152%)
MSCI中國A50
2,706.22
-9.65
(-0.36%)
比特幣
資料由Binance提供
113,679.9900
-427.6600
(-0.375%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0794
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3992
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1265
19
九月
旺角創興廣場INCUBASE Arena｜日本暗黑恐怖大師《 伊藤潤二 恐怖體驗展 2》香港站9月登場
大型盛事 商場活動
旺角創興廣場INCUBASE Arena｜日本暗黑恐怖大師《 伊藤潤二 恐怖體驗展 2》香港站9月登...
推介度：
19/09/2025 - 09/11/2025
03
九月
尖沙咀商務印書館｜撥個輪 — 香港電話珍藏展
展覽 文化藝術
尖沙咀商務印書館｜撥個輪 — 香港電話珍藏展
推介度：
03/09/2025 - 09/11/2025
免費
01024 快手－Ｗ02318 中國平安03690 美團－Ｗ00981 中芯國際01398 工商銀行09988 阿里巴巴－Ｗ
金價短空長多

26/10/2025 14:03
特皇布達佩斯踩雷，白宮少壯派「媽聲一片」

24/10/2025 13:45
中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27
關稅戰
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
更新：28/10/2025 14:00:56
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
更新：28/10/2025 14:01
